El cofundador de Tripin Argentina genera contenido sobre los tulipanes

Gabriel Franco, cofundador de de Tripin Argentina, una de las plataformas con más influencia en las redes, comenzó su recorrido en Trevelin para generar contenido. Desde esa plataforma se comparte contenido de los lugares más espectaculares de Argentina. Se le considera como uno de los primeros embajadores de los tulipanes, y llegó este domingo al Valle 16 de Octubre como invitado de la Secretaría de Turismo de Trevelin y del Ente Mixto, con apoyo de la Secretaría de Turismo de Chubut.

Apenas arribado a Trevelin, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, le dio la bienvenida en la Plaza Coronel Fontana, donde Franco hizo imágenes del dragón ubicado en el techo de las oficinas de informes. Luego se realizó una recepción en el restaurante “Rincón del Molino”, organizado por la presidenta de la Cámara de Prestadores, Roxana Velázquez.

Posteriormente, el empresario se trasladó junto al propietario de Chubut Explorer, Pablo Geréz, al campo de tulipanes, donde fue recibido por Juan Carlos Ledesma quien se refirió a Franco como, “el primer embajador de los tulipanes a nivel nacional”. Allí, se esperó hasta las horas del atardecer para generar nuevo contenido que será volcado en Tripin Argentina y otras plataformas.

Para el día de hoy, la agenda incluye recorridas por los viñedos “Casa Yagüe”; “Entre Senderos Lodge” y Viñas de Nant y Fall.

Mañana martes, se volverá al campo de tulipanes para realizar imágenes a la hora del amanecer y posteriormente se dirigirá al Parque Nacional Los Alerces donde realizará la excursión al glaciar Torrecillas, quedando en agenda la posibilidad de algunas otras actividades.

Ya finalizando su recorrida por la zona, el miércoles Franco realizará un sobrevuelo de la zona con la empresa Patagonia Bush Pilots de “Queque” Parodi para luego ser trasladado a la ciudad de Esquel donde también tiene actividades programadas.

E.B.W.