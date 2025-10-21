14°
Esquel, Argentina
Martes 21 de Octubre de 2025
21 de Octubre de 2025
Estos son los montos que cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones 2025

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson comunicó a la secretaria electoral permanente la Resolución 347/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior que fijó el monto de los viáticos y adicionales.
La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson comunicó a la secretaria electoral permanente la Resolución 347/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior que fijó el monto de los viáticos y adicionales a percibir por aquellas personas que se desempeñen como autoridades de mesa o delegados judiciales en las Elecciones Nacionales del 26 de octubre de 2025.

 


Las autoridades de mesa (Presidente y Vocal) cobrarán $40.000 si cumplen efectivamente la función el domingo 26 de octubre, y aquellas que hayan hecho las instancias de capacitación requeridas van a cobrar un adicional de $40.000 (un total de $80.000).

 


Por su parte, los Delegados Judiciales cobrarán $80.000 por el desempeño de la función el 26 de octubre, y un adicional de $40.000 si cumplen con la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral en la app de Delegados (alcanzando así un total de $120.000).

 


Todas aquellas autoridades y delegados que sean personal docente, a su vez, recibirán el reconocimiento de doce centésimos (0,12) de puntaje presentando la certificación de haber cumplido con la función, la que será oportunamente emitida (conforme Resolución 412/25 del Ministerio de Educación del Chubut).

 


Finalmente, para el cobro de los viáticos, las personas podrán optar en esta oportunidad entre el cobro en sucursal, o el cobro a través de cuentas bancarias o billeteras virtuales, mediante la aplicación de Correo Argentino.

 

SL

 

