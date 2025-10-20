Frontera Trail, una experiencia inolvidable

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Carrenleufú). - El lugar es increíble. Está todo para desarrollar una prueba de excelencia. No hay que correr ningún cortinado, no hay que cortar árboles, ni siquiera abrir un camino con una topadora. Todo es increíble en Carrenleufú, lugar donde se desarrolló la segunda edición del Frontera Trail, una carrera que quedó para quedarse.

Atletas de primerísimo nivel tomaron parte de esta prueba. De hecho, el podio masculino fue de excelencia. Eulalio Coco Muñoz demostró que está en condiciones de volver al Coco de antes o tal vez mejor. Se llenó de barro como todos, pero disfrutó de esta carrera.

Mario Facundo Calisaya fue su escolta. El jujeño de nacimiento y cordillerano por adopción, es sin dudas un atleta a tenerlo muy en cuenta en todas las competencias y ni que hablar de Sergio Trecamán, el interminable Sergio quien disfruta de cada una de estas pruebas.

Por el lado de las mujeres, Yanina Solis sigue en los primeros puestos (ganó la primera edición), Cynthia Duflós se metió nuevamente en el podio de la general, pero la carrera de ayer dio mucho por comentar.

En la prueba de 5km ocurrió algo increíble. El ganador fue Nicolás Mansilla, de Esquel. Pero detrás de él, llegó una familia entera.

La ganadora entre las mujeres, fue la jovencita Ana Clara Jaramillo y detrás de ella llegó su papá, Daniel Jaramillo quien con una camarita filmó todo el recorrido de su hija. Y detrás de Daniel, seis minutos más tarde, llegó la mamá de Ana Clara y compañera de vida de Daniel. Los tres corriendo el Frontera Trail, los tres compartiendo una increíble jornada de un domingo del día de la madre.

Otro hecho increíble, lo marcó una pareja de Palena, quienes cargaron a su hija (un rato cada uno) y entre los tres hicieron el recorrido de los 5km.

Ni que hablar del esfuerzo del veterano de Guerra Jorge Fernández, quien se animó al Frontera Trail. Ver en la carrera a Fito Alarcón, también fue una alegría enorme, como así también las ganas que le ponen las “jóvenes” Guillermina Antieco y Dominga Lefimil, quienes nos dicen a todos que tener más de 60 años es una bendición cuando se corren por lugares increíbles. Al igual que Claudio Arcagni, otro gran ganador por el solo hecho de haberla corrido.

Compartimos muchas imágenes de una carrera que quedará en el recuerdo de todos y de todas de una jornada increíble en el día de la madre (fotografías: gentileza Liliana Rayel y Morena Ortiz Tureo).