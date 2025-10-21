Cholila avanza en obras habitacionales con el apoyo provincial

El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, estuvo esta mañana en Esquel para recibir bienes para la localidad desde Lotería del Chubut. Entre ellos, un lavarropas industrial, herramientas y computadoras nuevas para el municipio.



En dicho encuentro, Boudargham expresó que, aunque apuesta al dialogo, hay situaciones que han perjudicado a su localidad en estos años de gestión nacional a cargo de Javier Milei: “No puede ser que hayan pasado casi dos años, y recién intentar reiniciar estas 20 viviendas, es una cosa de locos”.



El retraso y la falta de respuesta sobre las obras habitacionales: “No nos contestaron, así que a partir de ahí dimos un plazo, hemos tomado la decisión de continuar con estas 20 viviendas. Para nosotros, una población de 3.500 habitantes es una obra, pero re importante, son cosas que no se puede entender”.



La obra fue tomada para realizarse con fondos municipales y provinciales: “Yo arranqué allá por el 2015, pude hablar en ese momento con Mauricio Macri, que nos convocó a todos los intendentes, fuimos, tomamos café y después, la verdad que no pudimos conseguir nada. En el gobierno de Alberto, la verdad que conseguimos muchísimas cosas. La gente decidió este gobierno que tenemos ahora nacional. Y ni siquiera viajar a tomar un café, a charlar, nada, nada de nada”.



SL

