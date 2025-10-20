Búsqueda en Chubut: Torres coordinó con la ministra Bullrich el uso de helicóptero de Prefectura y rastrillaje con perros

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, brindó detalles sobre el operativo de búsqueda de la pareja de adultos mayores desaparecida en la zona de Comodoro Rivadavia y Camarones. El mandatario confirmó el hallazgo del vehículo y la intensificación de los rastrillajes, mientras señaló que las dudas en el trasfondo del caso quedarán a cargo de la investigación judicial.

Torres informó sobre la coordinación de esfuerzos con el Gobierno Nacional y la Policía provincial. "Estuve con la familia hace pocos días, todavía no se había encontrado el vehículo, el vehículo ya se encontró", confirmó el Gobernador.

Hallazgo de la camioneta y despliegue aéreo-terrestre

El mandatario precisó que la camioneta fue encontrada "encajada" en una zona no especificada. Mencionó la existencia de dudas sobre la ruta utilizada: "Había algunas dudas sobre un viaje que se iba a hacer a Camarones, finalmente se utilizó otra ruta, el vehículo está encajado".

Para agilizar la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), se coordinaron recursos adicionales. "Se hizo un relevamiento aéreo, hablé con la ministra Bullrich también para poner a disposición en el rastrillaje el helicóptero de Prefectura y se está haciendo en este momento un rastrillaje terrestre también con perros para poder agilizar el proceso".

La prioridad es el rastrillaje

El Gobernador enfatizó que, más allá de las preguntas que rodean el caso, la prioridad absoluta es encontrar a la pareja: "Más allá de las incertidumbres que hay en el trasfondo del por qué pasó tanto tiempo, por qué la denuncia, en qué momento se hizo, por qué si se iba a Camarones se fue por ahí, eso lo definirá después la investigación, lo importante ahora es rápidamente dar con esta pareja de adultos mayores que se encuentra desaparecida".

Consultado sobre si la camioneta había sido abierta por los investigadores, Torres manifestó desconocer la situación, aunque supuso que debería ser parte del proceso: "Desconozco si se abrió o está cerrada, insisto, la prioridad está en el rastrillaje, entiendo que debería haberse abierto por la investigación, pero no tengo la certeza sobre el tema ese".

F.P