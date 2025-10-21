Silvio Boudargham: "Estamos pasando una situación realmente complicada"

El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, analizó la actualidad del municipio y reconoció que la situación económica “es realmente complicada”. Sin embargo, aseguró que, pese al contexto, su gestión continúa avanzando en distintas obras y proyectos para la localidad.

“Estamos pasando una situación realmente complicada económicamente, creo que es general, pero seguimos trabajando. Esperemos que el año que viene nos encuentre mucho mejor”, expresó el jefe comunal.

Entre los avances, Boudargham destacó la continuidad del programa de viviendas Casa Propia, que había quedado paralizado a nivel nacional. "Logramos destrabar el conflicto con Nación y ya estamos trabajando con el gobierno de la provincia y con el IPV puntualmente para darle continuidad a las 20 viviendas, que actualmente están en un 45 o 50% de ejecución”, explicó.

El intendente también adelantó que antes de la Fiesta del Asado, prevista para fines de enero, se inaugurarán los nuevos baños del predio, una obra que “viene desde hace muchos años”. “Está en un 75 u 80%, conseguimos los fondos y vamos a tratar de terminarla. Es muy importante para Cholila porque nos permite ahorrar mucho dinero en alquileres de baños químicos, que realmente son muy caros”, remarcó.

Además, mencionó otros proyectos en marcha, como la oficina de Turismo y Pesca, cuatro viviendas sociales y una bicisenda en la entrada del pueblo, todas con fondos provinciales.

Pensando en el futuro, Boudargham señaló que su gestión pondrá el foco en la ampliación de la red de gas. “Tenemos una obra firmada con el gobernador de cerca de 200 millones de pesos, que va a recaer en 50 o 60 familias", anticipó el intendente.

El intendente también destacó el funcionamiento del tambo municipal, que continúa produciendo y distribuyendo queso en la zona. “Está andando muy bien, hacemos una venta en los comercios locales, hacemos algo de venta también en la Comarca, y después hacemos una entrega semanal también a una distribuidora que lo distribuye acá en Esquel", detalló.

En cuanto a la situación económica nacional, Boudargham fue contundente: “Tengo 54 años y creo que estamos viviendo la peor de las crisis. Lo estoy viviendo yo, lo está viviendo la gente, la verdad que es un desastre”, expresó. Y agregó: “Espero que el domingo se le pegue otro tirón de oreja, que pueda escuchar al pueblo, porque estamos viviendo muy mal”.

R.G.