Mató a garrotazos a un cachorro de puma y se filmó: la inédita condena que recibió

La Justicia de Córdoba condenó a un joven por golpear hasta matar a un cachorro de puma en la localidad de La Playosa. El brutal ataque fue grabado y compartido en redes sociales, lo que llevó a la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado, a iniciar una investigación semanas atrás.

El caso ocurrió a fines del mes de septiembre. Durante los allanamientos que se realizaron, se encontró el cadáver del animal y el garrote utilizado en el ataque. La sentencia fue dictada el lunes pasado por la jueza María Soledad Dottori, del Juzgado de Control de la ciudad de Villa María, a menos de 20 días del comienzo del proceso.

El tribunal aplicó la Ley Nacional 22.421 de Protección de la Fauna Silvestre y la Ley Provincial 14.346 sobre actos de crueldad animal, enviando así un mensaje claro sobre las consecuencias legales de los actos de crueldad hacia los animales.

El agresor es Orlando Gauna, quien reconoció su responsabilidad en el hecho en un juicio abreviado. La sentencia fue dictada el lunes pasado por la jueza María Soledad Dottori, del Juzgado de Control de la ciudad de Villa María, a menos de 20 días del comienzo del proceso.

Según dictaminaron, tendrá un año de prisión en suspenso. Además de la condena, el agresor deberá terminar el secundario y realizar un curso sobre fauna silvestre y medio ambiente, en colaboración con la Universidad Nacional de Villa María.

A su vez, como parte de la sentencia se ordenó el decomiso del garrote y del teléfono móvil en el que se registraron las imágenes del ataque.

La jueza Dottori también propuso que el acusado recurra a egresados de la Licenciatura en Veterinaria o la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María para generar conciencia en los agresores y en la sociedad en general sobre la importancia de proteger la fauna silvestre.