“Todos tenemos que ser iguales ante la ley”, afirmó Karina Otero

La diputada provincial Karina Otero se refirió a las próximas elecciones y comentó que estarán presentes en el local del partido "Despierta Chubut" para ayudar a despejar las dudas de los vecinos.

"La verdad es que vienen porque tienen dudas sobre cómo se va a votar: hay una elección nacional donde votamos diputados nacionales y hay una elección provincial donde votamos Consejo de la Magistratura y la enmienda constitucional que nosotros promovemos el sí a la eliminación de los fueros", comentó.

En este sentido, remarcó que el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, está a favor de la eliminación de los fueros: "Lo dijo en campaña muchas veces: que todos tenemos que ser iguales ante la ley".

Por otra parte, se refirió a Milton Reyes como "un gran candidato que va acompañando la fórmula de Ana Clara Romero y Gustavo Mena que vienen haciendo un gran trabajo". Además remarcó: "Nos unen muchos años de militancia con Milton, sé el compromiso que tiene, sé el trabajo que viene haciendo en Chubut Deportes".

Finalmente, Otero se refirió a la candidatura al Consejo de la Magistratura de Diego Austin: "Es una persona íntegra con mucha capacidad de representarnos en el Consejo de la Magistratura, con poder de decisión".

"Yo creo que vamos a ganar, los que estamos de acuerdo en que tenemos que ser todos iguales ante la ley. Los que no quieren ser iguales ante la ley son los que promueven el no a la eliminación de los fueros porque quieren seguir con privilegios. Me parece que estamos en el momento de saldar esa deuda política con todos los chubutenses y que todos seamos iguales ante la ley, que no tengamos nosotros los privilegios que el ciudadano común no tiene", concluyó Otero.

R.G.