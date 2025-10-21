14°
Esquel, Argentina
Martes 21 de Octubre de 2025
21 de Octubre de 2025
politica
Por Redacción Red43

“Todos tenemos que ser iguales ante la ley”, afirmó Karina Otero

La diputada provincial reafirmó su apoyo al “sí” en la eliminación de los fueros y destacó a los candidatos del espacio. Además, aseguró que acompañarán a los vecinos en el local de Despierta Chubut para aclarar dudas sobre cómo votar.
Por Redacción Red43

La diputada provincial Karina Otero se refirió a las próximas elecciones y comentó que estarán presentes en el local del partido "Despierta Chubut" para ayudar a despejar las dudas de los vecinos. 

 

"La verdad es que vienen porque tienen dudas sobre cómo se va a votar: hay una elección nacional donde votamos diputados nacionales y hay una elección provincial donde votamos Consejo de la Magistratura y la enmienda constitucional que nosotros promovemos el sí a la eliminación de los fueros", comentó. 

 

En este sentido, remarcó que el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, está a favor de la eliminación de los fueros: "Lo dijo en campaña muchas veces: que todos tenemos que ser iguales ante la ley". 

 

Por otra parte, se refirió a Milton Reyes como "un gran candidato que va acompañando la fórmula de Ana Clara Romero y Gustavo Mena que vienen haciendo un gran trabajo". Además remarcó: "Nos unen muchos años de militancia con Milton, sé el compromiso que tiene, sé el trabajo que viene haciendo en Chubut Deportes". 

 

Finalmente, Otero se refirió a la candidatura al Consejo de la Magistratura de Diego Austin: "Es una persona íntegra con mucha capacidad de representarnos en el Consejo de la Magistratura, con poder de decisión". 

 

"Yo creo que vamos a ganar, los que estamos de acuerdo en que tenemos que ser todos iguales ante la ley. Los que no quieren ser iguales ante la ley son los que promueven el no a la eliminación de los fueros porque quieren seguir con privilegios. Me parece que estamos en el momento de saldar esa deuda política con todos los chubutenses y que todos seamos iguales ante la ley, que no tengamos nosotros los privilegios que el ciudadano común no tiene", concluyó Otero. 

 

 

R.G.

 

