13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad hantavirusCorcovadoHZE
20 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Investigan un posible caso de Hantavirus en un paciente de Corcovado internado en el HZE

Preventivamente, se encuentran 5 individuos aislados para evitar el contagio en caso de que se confirme el diagnóstico. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ante las consultas realizadas al Hospital Zonal de Esquel (HZE), sólo se pudo obtener información sobre la situación del Hantavirus en la zona. Fuentes sanitarias confirmaron que se encuentra en investigación un caso de la enfermedad.
Según lo informado, se encuentra un paciente con síntomas que podrían coincidir con Hantavirus, por lo que está siendo investigado. Se encuentra actualmente internado en el HZE. 
Además se indicó que se están llevando a cabo las tareas de investigación epidemiológica correspondientes en la localidad de Corcovado. Como medida preventiva, se ha dispuesto el aislamiento de cinco personas por posible contacto. 
El epidemiólogo del Área Programática Esquel, el Dr. Emiliano Biondo afirmó que el caso aún no ha sido confirmado y seguirá en investigación en el transcurso de la semana. El personal se encuentra a la espera de esta información y de los resultados de laboratorio de otras muestras en estudio, mientras se mantiene el seguimiento de las cinco personas aisladas.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Espectacular Asalto a La Trochita: 40 pistoleros a caballo y "secuestro" de viajeros en el regreso de Nahuelpan
2
 El Gobierno de Chubut activa el SIFEBU y refuerza rastrillajes con drones y Canes
3
 Nilda Beatriz Rivera QEPD
4
 Hallan una fogata y reorientan la búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia
5
 Un joven fue detenido con cocaína y marihuana fraccionada frente a un local bailable
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -