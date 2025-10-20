Investigan un posible caso de Hantavirus en un paciente de Corcovado internado en el HZE

Ante las consultas realizadas al Hospital Zonal de Esquel (HZE), sólo se pudo obtener información sobre la situación del Hantavirus en la zona. Fuentes sanitarias confirmaron que se encuentra en investigación un caso de la enfermedad.

Según lo informado, se encuentra un paciente con síntomas que podrían coincidir con Hantavirus, por lo que está siendo investigado. Se encuentra actualmente internado en el HZE.

Además se indicó que se están llevando a cabo las tareas de investigación epidemiológica correspondientes en la localidad de Corcovado. Como medida preventiva, se ha dispuesto el aislamiento de cinco personas por posible contacto.

El epidemiólogo del Área Programática Esquel, el Dr. Emiliano Biondo afirmó que el caso aún no ha sido confirmado y seguirá en investigación en el transcurso de la semana. El personal se encuentra a la espera de esta información y de los resultados de laboratorio de otras muestras en estudio, mientras se mantiene el seguimiento de las cinco personas aisladas.

