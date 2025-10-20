“Los Eiros”, el sueño familiar que apuesta por el pádel en Esquel

Marcelo Tejeiro es el dueño de la cancha de padel "Los Eiros", un proyecto que lleva varios años funcionando pero que se renovó para el público esquelense.

"Con mi familia somos parte de este complejo renovado de pádel Los Eiros. Nosotros teníamos la cancha al aire libre y jugamos bastante. La verdad es que vivimos en una zona donde se nos complica mucho por el clima, así que es imposible por ahí jugar en invierno o verano, con sol o lluvia", comenta Marcelo.

La idea era cerrar el club y hacer departamentos, sin embargo, la pasión de la familia por el pádel los llevó a invertir en cerrar el complejo y seguir apostando a este deporte que viene creciendo cada vez más en la región: "Tenemos la chiquitita de 11 años que se enganchó a jugar al pádel, yo juego mucho al pádel y Fer, mi señora, también, así que decidimos invertir en esto". Marcelo asegura: "Es un sueño hecho realidad".

"Los Eiros" funciona desde el 2021, pero era una cancha al aire libre que tenía piso de cemento: "Hoy invertimos en techarla y cerrarla, darle una buena altura para que se pueda jugar y como novedad pusimos la alfombra, que hoy está en todos lados". Además, cuenta con un dispenser de agua fría y caliente, y con un espacio estilo "auto servicio" para que, luego de los partidos, los jugadores puedan disfrutar de un "tercer tiempo".

El espacio también está pensado para que, en un futuro, se puedan realizar torneos de pádel: "Me gustaría mucho hacer un torneo acá y la verdad hoy quedó lindo porque pudimos hacer un segundo piso que era un sueño también que teníamos".

Marcelo agradece especialmente a sus amigos que lo ayudaron a hacer este sueño realidad: Mauro, Joaco, Chelo, Cante y Lucas.

"Los Eiros" está ubicado en 9 de julio 1975 y cuenta con horas disponibles para ir a jugar de 12:30 a 1:00 hs, pero también contará con profesores para quienes quieran aprender el deporte.

Para más información, comunicarse a través de su Instagram @padelloseiros

R.G.