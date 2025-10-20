13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
20 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

“Los Eiros”, el sueño familiar que apuesta por el pádel en Esquel

El renovado complejo de pádel "Los Eiros" incorpora cancha techada, alfombra y nuevos servicios para que los jugadores disfruten de este deporte todo el año. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Marcelo Tejeiro es el dueño de la cancha de padel "Los Eiros", un proyecto que lleva varios años funcionando pero que se renovó para el público esquelense. 

 

"Con mi familia somos parte de este complejo renovado de pádel Los Eiros. Nosotros teníamos la cancha al aire libre y jugamos bastante. La verdad es que vivimos en una zona donde se nos complica mucho por el clima, así que es imposible por ahí jugar en invierno o verano, con sol o lluvia", comenta Marcelo. 

 

La idea era cerrar el club y hacer departamentos, sin embargo, la pasión de la familia por el pádel los llevó a invertir en cerrar el complejo y seguir apostando a este deporte que viene creciendo cada vez más en la región: "Tenemos la chiquitita de 11 años que se enganchó a jugar al pádel, yo juego mucho al pádel y Fer, mi señora, también, así que decidimos invertir en esto". Marcelo asegura: "Es un sueño hecho realidad". 

 

"Los Eiros" funciona desde el 2021, pero era una cancha al aire libre que tenía piso de cemento: "Hoy invertimos en techarla y cerrarla, darle una buena altura para que se pueda jugar y como novedad pusimos la alfombra, que hoy está en todos lados". Además, cuenta con un dispenser de agua fría y caliente, y con un espacio estilo "auto servicio" para que, luego de los partidos, los jugadores puedan disfrutar de un "tercer tiempo". 

 

El espacio también está pensado para que, en un futuro, se puedan realizar torneos de pádel: "Me gustaría mucho hacer un torneo acá y la verdad hoy quedó lindo porque pudimos hacer un segundo piso que era un sueño también que teníamos". 

 

Marcelo agradece especialmente a sus amigos que lo ayudaron a hacer este sueño realidad: Mauro, Joaco, Chelo, Cante y Lucas. 

 

"Los Eiros" está ubicado en 9 de julio 1975 y cuenta con horas disponibles para ir a jugar de 12:30 a 1:00 hs, pero también contará con profesores para quienes quieran aprender el deporte. 

 

Para más información, comunicarse a través de su Instagram @padelloseiros

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Gobierno de Chubut activa el SIFEBU y refuerza rastrillajes con drones y Canes
2
 Nilda Beatriz Rivera QEPD
3
 Hallan una fogata y reorientan la búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia
4
 Un joven fue detenido con cocaína y marihuana fraccionada frente a un local bailable
5
 Eulalio “Coco” Muñoz y Yanina Solís, fueron los ganadores del Frontera Trail
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -