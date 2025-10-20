Abre el Natatorio Municipal Nº 2 del Centro de Encuentro

El Natatorio Municipal Nº 2 ubicado en el Centro de Encuentro se prepara para abrir sus puertas. Las autoridades municipales anunciaron el inicio de la preinscripción a partir de esta semana, priorizando a los vecinos de los barrios aledaños, quienes además accederán a un descuento del 50% en la cuota mensual.



Hernán Maciel, director de Deportes de la Municipalidad de Esquel, informó que desde esta semana se habilitará un formulario en la nueva página web municipal para que los interesados puedan realizar la preinscripción.

Los barrios Valle Chico, Badén, 28 de Junio, Lennart Englund y Chanico Navarro tendrán prioridad en el proceso y obtendrán un descuento del 50% en el valor mensual.



El nuevo natatorio, con capacidad para aproximadamente 600 personas, se suma a la oferta deportiva local con instalaciones similares al primer natatorio municipal. El objetivo es descongestionar la demanda existente y facilitar el acceso a la actividad física a quienes viven en zonas más alejadas.



Desde la UEPROMU (Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales), su gerente Iván Pereira confirmó que las obras se encuentran en su etapa final. Solo restan algunos trabajos técnicos, como la conexión del suministro de gas y el llenado de filtros con grava y arena fina. “La prueba de llenado fue mucho más exigente de lo previsto, extendiéndose por 80 días en lugar de los 45 planeados. El edificio fue sometido a pruebas estructurales y de suelo, lo que garantiza su correcto funcionamiento”, afirmó Pereira.



También destacó que se realizaron mejoras en toda la cañería del natatorio, permitiendo que opere a plena capacidad. Mientras tanto, el acceso al lugar será por el hall actual del Centro de Encuentro, aunque se prevé una segunda etapa de obra en 2026 para inaugurar un nuevo hall con oficinas operativas que darán soporte tanto al natatorio como a los vecinos.

Además del anuncio de la apertura del nuevo natatorio, se presentó la nueva convocatoria del programa "Natación en tu Barrio”.



Diego Galmes, director de Deportes, confirmó que este año se sumarán cuatro barrios: Chanico Navarro, Lennart Englund, 28 de Junio y Valle Chico. El programa está destinado a niños de 7 a 12 años, adultos y adultos mayores. Las clases se dividirán en dos grupos: martes y jueves de 18:00 a 20:00 hs y miércoles y viernes de 08:00 a 10:00 hs.

Se trata de una actividad totalmente gratuita, con cupos para entre 15 y 16 personas por grupo, lo que se traduce en más de 50 beneficiarios por edición. Las inscripciones se realizarán directamente en las sedes barriales, y serán los propios coordinadores quienes visiten los barrios para facilitar el proceso.

E.B.W.