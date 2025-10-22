Esquel fue la segunda ciudad más fría del país esta mañana

La noche de Esquel ayer martes, tuvo un descenso de temperatura que sumado al viento, nos dejó las frazadas gruesas a mano.

La mañana de hoy dejó una mínima de 6,6 grados, que podría dejarnos en el mapa de la ciudad más fría en comparación.

Si no fuera porque Chapelco, en Neuquén, se mantuvo en 6 grados, una diferencia de seis decimas que los deja con el titulo.

Y no solo eso: pisándole los talones está el Servicio Meteorológico con su base en San Carlos de Bariloche, que pasó de ser la tercera en discordia, a mantenerse helada en la ultima hora y ser entonces Bariloche, la nueva segunda ciudad más fría en estos momentos, con 6,4 grados, a las 9 de la mañana.

Sin embargo, hubo un pico de 1,6 grados que nos dejó por un breve momento en el primer lugar, de ahí las lecturas de algunos medios resaltando ese aspecto.

Nada nos quita el decir que estuvo helado, muy helado, de las ciudades más frías de la Argentina en esta jornada que ya muestra el sol y escalará a los 16 grados, un amplio margen climático al que estar atento para no resfriarse, porque la noche volverá a 6 grados y ahora sabemos que es el rango más frio de esta primavera.

SL