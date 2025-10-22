14°
Miércoles 22 de Octubre de 2025
22 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Esquel fue la segunda ciudad más fría del país esta mañana

Que la madrugada fue helada, nadie lo puede negar. Pero que Esquel fue la más fría del país, lo contradice el Servicio Meteorológico. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La noche de Esquel ayer martes, tuvo un descenso de temperatura que sumado al viento, nos dejó las frazadas gruesas a mano.

 

La mañana de hoy dejó una mínima de 6,6 grados, que podría dejarnos en el mapa de la ciudad más fría en comparación.

 

Si no fuera porque Chapelco, en Neuquén, se mantuvo en 6 grados, una diferencia de seis decimas que los deja con el titulo.

 

Y no solo eso: pisándole los talones está el Servicio Meteorológico con su base en San Carlos de Bariloche, que pasó de ser la tercera en discordia, a mantenerse helada en la ultima hora y ser entonces Bariloche, la nueva segunda ciudad más fría en estos momentos, con 6,4 grados, a las 9 de la mañana.

 

Sin embargo, hubo un pico de 1,6 grados que nos dejó por un breve momento en el primer lugar, de ahí las lecturas de algunos medios resaltando ese aspecto.

 

Nada nos quita el decir que estuvo helado, muy helado, de las ciudades más frías de la Argentina en esta jornada que ya muestra el sol y escalará a los 16 grados, un amplio margen climático al que estar atento para no resfriarse, porque la noche volverá a 6 grados y ahora sabemos que es el rango más frio de esta primavera.

 

SL

 

