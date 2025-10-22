14°
Por Redacción Red43

Confirmaron el caso de hantavirus en Corcovado

Hasta el momento hay alrededor de 12 personas aisladas. La paciente se encuentra internada con asistencia respiratoria en la terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel. 
Por Redacción Red43

Una mujer fue diagnosticada con hantavirus en el Hospital Rural de Corcovado, según confirmaron las autoridades sanitarias.

 

Actualmente, siete de sus familiares y cinco trabajadores de la salud —entre ellos un médico y cuatro enfermeros— permanecen en aislamiento preventivo.

 

La paciente fue trasladada al Hospital Zonal de Esquel, donde se encuentra internada en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

 

Las investigaciones se centran en establecer el lugar donde pudo haberse producido el contagio. 

 

 

R.G.

 

