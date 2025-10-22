Confirmaron el caso de hantavirus en Corcovado

Una mujer fue diagnosticada con hantavirus en el Hospital Rural de Corcovado, según confirmaron las autoridades sanitarias.

Actualmente, siete de sus familiares y cinco trabajadores de la salud —entre ellos un médico y cuatro enfermeros— permanecen en aislamiento preventivo.

La paciente fue trasladada al Hospital Zonal de Esquel, donde se encuentra internada en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

Las investigaciones se centran en establecer el lugar donde pudo haberse producido el contagio.

