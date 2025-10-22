"Seguiste adelante a pesar de los obstáculos": El emotivo mensaje de una madre a su hija egresada del ISFD 809

Una madre de Esquel compartió un mensaje público en sus redes sociales, manifestando su profunda felicidad y orgullo por la graduación de su hija, Micaela Belén Guzmán, del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 809. La publicación no solo celebró el título, sino que también rindió homenaje a la perseverancia y el camino recorrido por la joven.

En su texto, la madre rememoró los desafíos superados durante los años de estudio. "Recuerdo cada paso de este camino: las noches de estudio, los nervios antes de una presentación, las veces que lloramos juntas sin entender el porqué, pero seguiste adelante a pesar de todos los obstáculos que se presentaron", escribió, destacando el esfuerzo y la dedicación de Micaela.

El mensaje trascendió la felicitación académica para reconocer la vocación docente de la egresada. La madre afirmó que, si bien su hija se formó para la enseñanza, su camino ya la había preparado para algo más grande: "Te formaste para enseñar, pero la vida misma ya te preparó para inspirar, para tocar corazones y dejar huellas."

Concluyó su dedicatoria expresando el amor y la admiración familiar: "Te amamos hija y estamos orgullosos", y le deseó el mayor de los éxitos en el futuro profesional. "Esta nueva etapa no es un final, sino un hermoso comienzo. Que sigas creciendo, aprendiendo y caminando con la misma pasión que te trajo hasta aquí. Que Dios te abra puertas, te guíe con sabiduria"



Desde Red43 celebramos el logro de Micaela y de todos los egresados. Nos unimos al orgullo de sus familias y animamos a todos los jóvenes a seguir con la misma perseverancia y pasión sus carreras.

F.P