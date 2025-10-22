Del coro galés a la murga: Este sábado habrá un encuentro coral en Esquel

Este fin de semana llega el 2° Ciclo Coral Esquel.

La comunidad podrá disfrutar de una nueva edición del Ciclo Coral Esquel, una propuesta cultural gratuita que reúne a coros y agrupaciones musicales de Esquel, Trevelin, Comodoro Rivadavia y Bariloche.

El sábado 25 de octubre a las 18:30 horas en el Auditorio de la Extensión Áulica UDC Esquel

Participarán: Coro Vocacional UDC Esquel (dir. Sonia Baliente), Coro Seion (dir. Antonela Sarteschi), Murga La Convenida, Agrupación Femenina Tresquel (dir. María de Oro, piano: Merlin de Oro) y el Coro 818 (dir. Jorge de Oro).

SL