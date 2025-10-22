14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
22 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Del coro galés a la murga: Este sábado habrá un encuentro coral en Esquel

El 2° Ciclo Coral será en el Auditorio de la Extensión Áulica UDC Esquel y tendrá a 5 grupos de diversas sonoridades, con entrada gratuita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este fin de semana llega el 2° Ciclo Coral Esquel.

 

La comunidad podrá disfrutar de una nueva edición del Ciclo Coral Esquel, una propuesta cultural gratuita que reúne a coros y agrupaciones musicales de Esquel, Trevelin, Comodoro Rivadavia y Bariloche.

 

El sábado 25 de octubre a las 18:30 horas en el Auditorio de la Extensión Áulica UDC Esquel

 

Participarán: Coro Vocacional UDC Esquel (dir. Sonia Baliente), Coro Seion (dir. Antonela Sarteschi), Murga La Convenida, Agrupación Femenina Tresquel (dir. María de Oro, piano: Merlin de Oro) y el Coro 818 (dir. Jorge de Oro).

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Silvio Boudargham: "Estamos pasando una situación realmente complicada"
3
 Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo
4
 El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 
5
 Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -