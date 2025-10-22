Amanece con algo de nubes y viento en Esquel

La ciudad de Esquel tendrá una jornada de miércoles con ambiente fresco y cielo variable. Se esperan nubes y claros durante gran parte del día.

Según el pronóstico, la temperatura máxima se ubicará en los 16°C, mientras que la mínima descendería hasta los 2°C, lo que sugiere un marcado contraste entre la mañana y el mediodía.

Se recomienda tener precaución con el viento, ya que se presentará con ráfagas moderadas a fuertes del sector Noroeste, con picos de hasta 44 km/h hacia la tarde. No se esperan precipitaciones significativas.