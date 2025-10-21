Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo

Paola Mariana Lens, de 26 años, viajó ilusionada a Palma de Mallorca por una oferta de niñera, pero su rastro se perdió hace una semana. La familia teme que haya sido víctima de un secuestro o trata de personas, luego de que su comunicación se cortara abruptamente y sus redes sociales se modificaran.

Una ola de angustia e incertidumbre envuelve a la familia de Paola Mariana Lens, una joven argentina de 26 años, oriunda de Villa Devoto, que se encuentra desaparecida en España desde hace más de una semana. Paola viajó a principios de octubre a Palma de Mallorca, Baleares, para concretar una oportunidad laboral como niñera.

Según relató su hermana, Gabriela Lens, en diálogo con medios nacionales, las comunicaciones diarias y fluidas con la joven se cortaron abruptamente el martes 14 de octubre. El quiebre en la comunicación se profundizó el sábado siguiente, cuando la joven desinstaló la aplicación de WhatsApp y, de manera inexplicable, bloqueó a varios de sus contactos en Instagram, incluidos sus propios familiares.

"No sabemos qué le pasó. Si es que está mal anímicamente o si fue una víctima más de trata. No sabemos nada", expresó Gabriela con profunda preocupación. La familia, que ya ha formalizado la denuncia de su desaparición, teme lo peor. Su hermana, Dolores, especuló: "Veníamos teniendo conversaciones fluidas a diario. Pero, el martes 14 la conversación se cortó... Para mí la tienen amenazada. Esto es un caso de Trata".

Dolores también recordó una videollamada grupal realizada el 11 de octubre, donde Paola "decía que nos extrañaba y que quería estar con nosotros", y luego mencionó "audios muy angustiada" que no encajan con una desaparición voluntaria.

La familia desmintió también la circulación de información falsa sobre el estado de Paola. "Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada es más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más de estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información", señaló Gabriela, tratando de focalizar la búsqueda.

La búsqueda de Paola Mariana Lens, de 26 años y cabello oscuro, se ha intensificado tanto en España como en Argentina. Su último contacto registrado con su entorno fue el 14 de octubre. Sus allegados ruegan por ayuda a través de las redes sociales, compartiendo su foto y los datos de su desaparición, mientras se aferran a la esperanza de encontrarla a salvo.

