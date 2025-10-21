El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 

En un acto oficial, desde el Municipio se confirmó la presencia de La K´onga en los festejos del Aniversario de Esquel, como uno de los principales atractivos de la noche. Te contamos un poco de esta exitosa banda que se escucha en todos lados y que va a hacer bailar a toda la ciudad.

La banda cuartetera del momento

La K´onga es un conjunto musical de origen cordobés, específicamente de Villa Dolores, cuya trayectoria se remonta al año 2003. A lo largo de más de dos décadas, se ha erigido como un referente fundamental del cuarteto, el género musical tradicional nacional que han sabido renovar y llevar a una audiencia global, ha trascendiendo fronteras. Su propuesta musical se inscribe dentro del denominado "cuarteto romántico", caracterizado por la combinación de ritmos bailables con una buena carga melódica y sentimental.

La conformación artística del grupo está cimentada en su célebre trío de vocalistas, cuyas voces distintivas son el motor de su éxito masivo: Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé.

Ellos lideran una banda que ha logrado un éxito sin precedentes para el género en la última década. El impacto de La K´onga se evidencia en su capacidad para agotar entradas en recintos de gran envergadura (como el Estadio Vélez Sarsfield), realizar extensas giras internacionales, y colaborar con artistas de diversos géneros y procedencias, consolidando su estatus como auténticos embajadores del cuarteto argentino a nivel mundial. Hace poco hicieron vibrar la ciudad japonesa de Tokio con sus clásicos, haciendo historia en este género musical. Hicieron al menos 10 Rex, varios Arena de Buenos Aires, participaron de una fiesta de Lionel Messi, y trabajaron con muchos artistas nacionales como Nahuel Pennisi y Rusherking, y otros que cuentan con reconocimiento internacional como Sergio Dalma.

La presencia de La Konga en el 120° Aniversario de Esquel nos brindará seguramente un espectáculo de alto impacto y una jornada memorable para toda la ciudad y visitantes que se sumen a esta edición 120 del Aniversario de Esquel.

E.B.W.