12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 25 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Acceso a Trevelin
25 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin rinde homenaje a Nora Mary Evans, recordada referente cultural

Defensora del patrimonio y referente en la historia local, un salón del Museo llevará su nombre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Impondrán el nombre “Nora Mary Evans” a una sala del Museo Regional Trevelin

 

Por unanimidad de los Ediles presentes, en la XI Sesión Ordinaria celebrada ayer en el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, aprobaron el proyecto de Ordenanza para imponer el nombre “Nora Mary Evans” a la sala denominada “Salón Blanco” del Museo Regional Trevelin.

 

Entre los considerandos de la Ordenanza indica que la Sra. Nora Mery Evans, nació el 21 de mayo de 1933 fue una destacada referente cultural, profundamente comprometida con la preservación de la historia y las tradiciones del pueblo de Trevelin y de la comunidad galesa.

 

Que, a lo largo de su vida, Nora se desempeñó en distintos ámbitos sociales, educativos y comunitarios. Fue una ferviente defensora del patrimonio local y participó activamente en iniciativas que promovieron el fortalecimiento de la identidad cultural de nuestra región.

 

Que, su visión integradora, su pasión por la historia y su generosidad marcaron profundamente a quienes compartieron con ella proyectos y espacios de construcción colectiva.

 

Que, el legado de Nora trasciende su época, su voz, su trabajo incansable y su compromiso con el fortalecimiento de la historia viva y la memoria colectiva, convirtiéndola en una figura emblemática que merece ser reconocida de manera permanente: nombrar una sala institucional con su nombre es una forma de hacer presente su espíritu, su lucha y su amor por Trevelin.

 

Finalmente, en el artículo 1° de la Ordenanza indica que se impondrá el nombre “Nora Mary Evans” a la sala denominada “Salón Blanco” del Museo Regional Trevelin.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Matrimonios en el lago y el parque: El Registro Civil de Esquel incrementa las bodas "fuera de oficina" en verano
2
 Mar Mau y Moda Shop se suman a la "onda" de Halloween: Buscan que más locales decoren sus vidrieras y se potencie la ciudad
3
 Intentó matar a su primo: fue declarado culpable por un jurado popular
4
 Juicio contravencional en Trevelin: Condenan a joven por portar cuchillo y le imponen trabajo comunitario
5
 Fue borracho a la escuela a retirar a sus hijos, se los negaron y se bajó los pantalones
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 “La vida es como andar en bicicleta”: Sol Villa Nogueyra y las enseñanzas de su mamá
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -