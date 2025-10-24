10°
Esquel, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Matrimonios en el lago y el parque: El Registro Civil de Esquel incrementa las bodas "fuera de oficina" en verano

El servicio de bodas en el exterior tiene un costo adicional y es elegido por parejas que buscan sellar su unión con la expectativa de un proyecto de vida en común en el paisaje patagónico.
Por Redacción Red43

El Registro Civil de Esquel reporta un aumento en la demanda de matrimonios que se celebran fuera de la oficina, especialmente durante la temporada de verano. Zulma Eldahuk, directora del Registro Civil, explicó que, si bien la oficina celebra los enlaces únicamente los días viernes, la posibilidad de realizar ceremonias en lugares emblemáticos de la ciudad ha incrementado el número de uniones.

 

 

"Tenemos un promedio entre 2 y 3 matrimonios por día [los viernes]. Ahora se incrementa un poquito más en diciembre, enero, febrero, por el tema de que tenemos la modalidad también de los matrimonios fuera de oficina", señaló Eldahuk.

 

 

La opción del paisaje patagónico

 

La modalidad de bodas en exteriores es la más elegida por las parejas en la época estival. Las personas optan por contraer enlace "en un parque, o en el lago, o en lugares lindos que tenemos acá en la ciudad".

 

 

La directora confirmó que este servicio fuera de la oficina tiene un "plus" en el costo que debe asumir el ciudadano, siendo diferente al matrimonio que se realiza dentro de la sede.

 

 

Un proyecto de vida en común

 

Más allá de las cifras, Eldahuk destacó el significado de cada enlace, señalando que las personas llegan con "toda la expectativa de un futuro, un proyecto en común y seguir para toda la vida".

 

 

El perfil de las parejas es variado: "Tenemos jóvenes y tenemos gente mayor que tuvieron muchísimos años conviviendo y hoy quieren sellar esa unión con un matrimonio. Así que tenemos de todo, hay de todo". La directora celebró que la gente opte por "regularizar su situación" y sellar su unión de manera formal.

 

 

F.P

 

