10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 25 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Juicio contravencional en Trevelin: Condenan a joven por portar cuchillo y le imponen trabajo comunitario

La pena busca priorizar la reinserción social y se aplica en un caso donde la Fiscalía logró sostener la acusación por violación al Código de Convivencia Ciudadana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Trevelin logró una condena en un juicio por contravención contra un joven que fue encontrado portando un cuchillo de grandes dimensiones en la vía pública, en clara violación al Código de Convivencia Ciudadana local.

 

 

El tribunal, priorizando la reinserción social, dictaminó que el joven deberá realizar cinco días de trabajo comunitario en la Biblioteca Popular de Trevelin, en jornadas de tres horas consecutivas.

 

 

Violación al Código de Convivencia

 

El Código de Convivencia Ciudadana de Trevelin prohíbe específicamente llevar armas blancas u objetos que "aumenten la capacidad ofensiva de una persona en un espacio público".

 

 

Durante el juicio, se confirmó que el joven tenía el cuchillo en la calle. Si bien la defensa argumentó que el objeto podría tratarse de una herramienta de trabajo, el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para sostener esa afirmación.

 

 

Al momento de establecer la pena, el juez de paz consideró el objetivo de estas sanciones es la reinserción social y la adaptación a la vida en comunidad, por lo que se priorizó la ejecución de la pena mediante trabajo comunitario.

 

 

Además, el tribunal tuvo en cuenta:

 

 

  • Un informe social que daba cuenta de las limitaciones económicas del joven y su familia.

     

  • El hecho de que el condenado no tenía antecedentes contravencionales previos.

     

  • La ausencia de actitudes amenazantes o resistencia a la autoridad al momento de la detención.

     

 

Como parte de la sentencia, se ordenó el decomiso y la destrucción del cuchillo, y se le reiteró al joven la prohibición de portar elementos que "aumenten el poder ofensivo" en la vía pública.

 

 

El esfuerzo de la Fiscalía

 

La Fiscalía destacó que la condena es el resultado de un importante trabajo interno para fortalecer la aplicación del Código de Convivencia, especialmente en casos donde no es posible una conciliación.

 

 

La labor incluyó la capacitación al personal policial en la formulación de acusaciones y el envío de modelos de trabajo para lograr la concreción de juicios en el ámbito contravencional.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trío sexual en la calle y sobre un colchón de dos plazas terminó con agresiones y amenazas
2
 ¡Atención vecinos! Comenzó la veda electoral
3
 Le pisó nueve veces la cabeza: un exnovio despechado y el cruel asesinato de una mujer trans
4
 Matrimonios en el lago y el parque: El Registro Civil de Esquel incrementa las bodas "fuera de oficina" en verano
5
 Murió y la mujer lo dejó solo: el misterio en una habitación de un hotel alojamiento
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -