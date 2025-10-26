Jornada electoral en Esquel: participación masiva de adultos y demoras por la boleta única

La fiscal general de Despierta Chubut, Fabiana Vázquez, brindó un panorama sobre el desarrollo de las elecciones en Esquel y destacó que la jornada transcurrió con normalidad, aunque con un nivel de participación menor al esperado.

“El Centro de Cómputos recién nos envió, a las 5:50, el porcentaje de votantes en Esquel, que es del 56,95%, por debajo de lo esperado, calculábamos un 65% más o menos”, explicó Vázquez. Sin embargo, aclaró que “sabemos que por ahí las legislativas siempre son menores a una general”.

La fiscal valoró la gran afluencia de votantes durante el mediodía y el impacto positivo del clima en la concurrencia. “Después de las 10 de la mañana hasta las 14 hs fue cuando mayor cantidad de gente vino a votar, lo que llamó la atención porque generalmente en otras elecciones al mediodía bajaba el nivel de electores y ahora no. El clima tuvo mucho que ver”, señaló.

En relación con la implementación de la Boleta Única de Papel, Vázquez mencionó que “hubo muchísima gente que tuvo que aprender dentro del aula cómo se votaba o que le explicaran, porque la verdad que es nuevo todo esto”. Agregó que “se veía muchísima gente adulta votando, no tantos jóvenes, pero sí mucha gente adulta, es lo que percibimos por lo menos en esta escuela”.

Sobre el desarrollo del proceso, la fiscal comentó que la votación fue más lenta de lo habitual: “El delegado de la justicia me decía que a nivel provincial demoraba más o menos seis minutos cada votante dentro del aula, por la modalidad. Y sí, se notó, porque se demoraba mucho entre el ingreso de los votantes”.

Respecto a los errores al momento de votar, Vázquez indicó que “hubo gente que se equivocó en su voto, también estaba la opción de volver a realizarlo”. Aunque aclaró que “eso lo vamos a ver ahora al cerrar las mesas, cuando la presidenta nos comente cuántos votos hubo por equivocación, que van en un sobre aparte”.

Finalmente, la fiscal anticipó que “quedaban dos mesas con bastante gente para votar” y estimó que “cerca de las seis y media” se completaría el cierre. “La jornada fue tranquila y con buena participación, pese a las demoras propias de un sistema nuevo”, concluyó.

R.G.