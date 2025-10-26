10°
Entre Tracanna y Ortiz se define el representante al Consejo de la Magistratura

La votación se dio en la Circunscripción Judicial Esquel. Los frentes del PJ y LLA pelean por el primer lugar. 
Por Redacción Red43

Este domingo 26 de octubre, los chubutenses participaron de la elección de diputados nacionales, consejeros de la magistratura y el referéndum sobre la eliminación de los fueros, en una jornada tranquila aunque marcada por algunas demoras y una menor concurrencia, producto de la implementación de la Boleta Única.

 

Para el Consejo de la Magistratura, los candidatos son:

 

- Partido GEN con Rubén Ricardo Anido como titular y Roberto Raúl Campos como suplente. 

 

- Frente Unidos Podemos con Ezio Franco Tracanna como titular y Óscar Conrado Torres como suplente. 

 

- Despierta Chubut con Diego Fernando Austin como titular y Gonzalo Esteban Galarza como suplente. 

 

- La Libertad Avanza con Cristian Saúl Ortiz como titular y Esteban Rubén Blanco como suplente. 

 

- Partido Independiente del Chubut con Jonathan Emmanuel Velázquez como titular y Mauro Nicolás Méndez como suplente. 

 

- La Fuerza del Trabajo Chubutense con Javier Gustavo Quiñenao Mercado como titular y Horacio Leonardo Austin como suplente. 

 

 

Los primeros resultados arrojan una pelea voto a voto entre los candidatos del frente Unidos Podemos, Ezio Tracanna y el representante de la Libertad Avanza, Cristian Ortiz. El resto de los candidatos quedarían relegados con diferencia en la votación. 

 

