Entre Tracanna y Ortiz se define el representante al Consejo de la Magistratura

Este domingo 26 de octubre, los chubutenses participaron de la elección de diputados nacionales, consejeros de la magistratura y el referéndum sobre la eliminación de los fueros, en una jornada tranquila aunque marcada por algunas demoras y una menor concurrencia, producto de la implementación de la Boleta Única.

Para el Consejo de la Magistratura, los candidatos son:

- Partido GEN con Rubén Ricardo Anido como titular y Roberto Raúl Campos como suplente.

- Frente Unidos Podemos con Ezio Franco Tracanna como titular y Óscar Conrado Torres como suplente.

- Despierta Chubut con Diego Fernando Austin como titular y Gonzalo Esteban Galarza como suplente.

- La Libertad Avanza con Cristian Saúl Ortiz como titular y Esteban Rubén Blanco como suplente.

- Partido Independiente del Chubut con Jonathan Emmanuel Velázquez como titular y Mauro Nicolás Méndez como suplente.

- La Fuerza del Trabajo Chubutense con Javier Gustavo Quiñenao Mercado como titular y Horacio Leonardo Austin como suplente.

Los primeros resultados arrojan una pelea voto a voto entre los candidatos del frente Unidos Podemos, Ezio Tracanna y el representante de la Libertad Avanza, Cristian Ortiz. El resto de los candidatos quedarían relegados con diferencia en la votación.