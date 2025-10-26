Catalán celebró una jornada electoral tranquila y exitosa con la Boleta Única

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, evaluó positivamente el desarrollo de las elecciones legislativas 2025 desde el Centro de Cómputos, acompañado por Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral, y Camilo Baldini, presidente del Correo Argentino. También estuvo presente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Catalán señaló que “hay algunos establecimientos en los que todavía se puede seguir votando” pasadas las 18 horas, y expresó su agradecimiento a la ciudadanía por su concurrencia, así como a las autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad por su labor durante los comicios.

El ministro destacó especialmente el estreno de la Boleta Única: “Se ha desarrollado una nueva forma de votación, más ágil, moderna y transparente, con mucho éxito; no tuvimos reportes de incidentes”, afirmó en conferencia.

Finalmente, subrayó la aceptación de la nueva modalidad: “Todo el mundo destacó la facilidad de esta forma de votación. Es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo y un éxito para el sistema político argentino. Era una deuda con los ciudadanos”.

R.G.