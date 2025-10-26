10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 elecciones Argentina
26 de Octubre de 2025
elecciones |
Por Redacción Red43

Catalán celebró una jornada electoral tranquila y exitosa con la Boleta Única

El ministro del Interior resaltó la participación ciudadana y el buen funcionamiento de la nueva modalidad de votación, que debutó sin incidentes en las elecciones legislativas 2025. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, evaluó positivamente el desarrollo de las elecciones legislativas 2025 desde el Centro de Cómputos, acompañado por Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral, y Camilo Baldini, presidente del Correo Argentino. También estuvo presente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

 

Catalán señaló que “hay algunos establecimientos en los que todavía se puede seguir votando” pasadas las 18 horas, y expresó su agradecimiento a la ciudadanía por su concurrencia, así como a las autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad por su labor durante los comicios.

 

El ministro destacó especialmente el estreno de la Boleta Única: “Se ha desarrollado una nueva forma de votación, más ágil, moderna y transparente, con mucho éxito; no tuvimos reportes de incidentes”, afirmó en conferencia.

 

Finalmente, subrayó la aceptación de la nueva modalidad: “Todo el mundo destacó la facilidad de esta forma de votación. Es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo y un éxito para el sistema político argentino. Era una deuda con los ciudadanos”.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Elecciones 2025: Los datos en la provincia
2
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
3
 Domingo de elecciones en la provincia
4
 Nivia Zapata Flores QEPD
5
 Los vecinos de Esquel se acercan a votar
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
3
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
4
 "Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción
5
 Aira Roberts: la maestra que guarda el alma de Gales en el corazón de Esquel
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -