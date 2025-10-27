Patriotas y delincuentes: 11 personas fueron a votar con pedido de captura

Mientras se desarrollaban los comicios legislativos en todo el territorio nacional, 11 personas con pedido de captura fueron detenidas por la Policía en distintas localidades. Las aprehensiones ocurrieron en Trenque Lauquen, Moreno, La Plata y La Matanza.

De acuerdo con lo trascendido, algunos de ellos fueron acusados de hurto, violencia de género y abuso sexual. Las capturas se lograron tras intensos procedimientos en los lugares de votación.

El primero de los casos ocurrió cuando personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a Martín Alejandro Heim, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

Los investigadores contaban con información de que el encausado se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650, motivo por el cual, tras un discreto operativo de vigilancia, “fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington”.

Otro de los hechos se registró cuando personal de la DDI La Matanza llevó adelante un operativo de vigilancia para capturar a un hombre prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género.

Las autoridades fueron alertadas de que el imputado se presentaría a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino, por lo que los agentes realizaron un procedimiento cerrojo. “Al momento en que el sujeto salió del establecimiento luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia”, sumaron.

El detenido, de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

Asimismo hubo otra aprehensión en la localidad de Moreno, donde fue detenido un sospechoso de 48 años, acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. Fue interceptado al retirarse de la Escuela de Educación Especial N° 501, ubicada en Tucumán al 200, tras emitir su voto y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

En tanto que caso ocurrió en Tristán Suárez, donde fue arrestado un sospechoso de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. La detención se llevó a cabo en la Escuela N°2, ubicada en Canale 480, tras una serie de tareas investigativas realizadas durante octubre que permitieron localizarlo y en una causa en la que interviene el Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza.

En La Plata, agente del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9na. detuvieron a un acusado de violencia de género, sobre quien pesaba orden judicial. Para dar con el prófugo, el personal policial implementó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en calle 67 entre 116 y 117. Tras votar, el sujeto fue interceptado y detenido.

En la misma ciudad, personal de la comisaría La Plata 13 capturó en la Escuela de Educación Primaria número 81, ubicada en calle 11 entre 490 y 491, a Leandro Xavier Ferrarazzo de 36 años, por un pedido de captura vinculado a un incendio ocurrido el pasado 26 de septiembre.

Por último, en San Nicolás efectivos de la DDI detuvieron a Luis Alberto Fraga de 37 años, imputado por abuso sexual por la UFI número 12. El acusado se presentó a votar en la Escuela de Educación Secundaria número 10, ubicada sobre Avenida Central 1825 de esa localidad.