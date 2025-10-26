La Libertad Avanza: Ortiz satisfecho con los resultados preliminares

El referente de La Libertad Avanza, se mostró satisfecho con el desarrollo de la elección en la que se implementó la Boleta Única de Papel (BUP) y, a pesar de la paridad en el recuento, adelantó que el objetivo del partido es fortalecerse a nivel municipal y provincial con vistas a 2027. En un contexto de recuento "voto a voto" y "muy parejo", Ortiz destacó la implementación de la Boleta Única. "Esta prueba que se hizo con la boleta VU, boleta única de papel, era algo nuevo, se tardó un poquito, pero fue bastante rápido la elección", afirmó.

Agradecimiento y balance

El dirigente extendió un agradecimiento especial a los fiscales que acompañaron la jornada. Además, hizo un llamado a la ciudadanía: "Seguimos llamando a la juventud, a toda la gente que se acerque a votar, porque necesitamos cambiar esto, cambiar para bien".

Consultado sobre la tardanza en los festejos, explicó que los fiscales aún están "terminando en el cierre de mesa" y llegando con los certificados de escrutinio. Respecto a los resultados preliminares para la legislatura, señaló: "Aparentemente, por los resultados, entra un diputado de Unión por las Patrias, o de Fuerza Patria, y La Libertad Avanza. Pero, se los digo sin saberlo, porque todavía no tenemos resultados". La elección para el Consejo de la Magistratura también es reportada como "muy parejo".

Campaña y el factor presidencial

Ortiz mencionó que durante la campaña, el local recibió muchas consultas, sobre todo de gente mayor y jóvenes que buscaban saber cómo votar con el nuevo sistema. "Lo que notamos nosotros, que la juventud es la que más se acerca", remarcó.

También recordó la reciente visita de Maira Frías, con quien se realizó una recorrida por la comarca, incluyendo El Hoyo, Lago Puelo, Gualjaina y Maitén, inaugurando locales que "quedan funcionando, ¿no?, para lo que se viene dentro de dos años".

Al analizar el arrastre de votos, el referente consideró que es "parte y parte", pero admitió que "lógicamente que nuestro presidente es el que arrastra. La mayoría de los votos los arrastra nuestro presidente".

De cara al 2027

Sobre el futuro político de LLA, Ortiz fue categórico al confirmar que esta elección es una plataforma para el objetivo mayor. "Esa es la idea. Vamos directamente por la provincia y por todos los municipios" en 2027.

En lo personal, confirmó su deseo de "crecer en ese aspecto" y ser un "candidato independiente". Aclaró que las conversaciones con otros referentes, como Treffinger, están en stand-by hasta después de estos comicios, pero "después van a comenzar nuevamente las reuniones que tenemos de todos los referentes de La Libertad Avanza y se charlará algo más en profundidad".

Finalmente, el dirigente valoró la experiencia, destacando que LLA es una fuerza joven: "Si bien toda La Libertad Avanza se formó hace un mes, un año y cuatro meses, somos todos nuevos".

E.B.W.