Fin de semana tranquilo en Esquel

El Jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, se refirió a los hechos policiales del fin de semana.

"Ha sido un fin de semana atípico en la habitualidad que por ahí damos a conocer los días lunes. En la jornada de ayer hemos tenido el desarrollo de las elecciones nacionales. Hemos abocado bastante personal de seguridad a estas elecciones", comenzó.

"Lo que llamó la atención es la cantidad de gente que hubo durante el día realizando el trámite de certificado de no emisión de votos, estamos hablando de más de 2000 los certificados que se han dado. En otras elecciones este número no ha superado los 500/600 certificados. Nos llamó la atención", comentó Melipil. Y prosiguió: "Marca una tendencia de que tenemos bastantes turismo dando vueltas en la jurisdicción que obviamente es importante".

En cuanto a los hechos policiales en sí, Melipil dijo que fue un fin de semana "tranquilo", exceptuando por un hecho en Tecka: "Esto fue el día 25 pasadas las 23:30 hs". De acuerdo a un trabajo preventivo que realizó el personal de la Comisaría de Tecka se detectó que una persona que tenía una prohibición de acercamiento hacia un domicilio en particular, donde vivía una persona víctima de una cuestión de violencia familiar que se encontraba en la localidad, se acercó al domicilio en cuestión, violando la medida de prohibición de acercamiento.

Continuó Melipil: "Eso motivó la inmediata aprehensión y la puesta a disposición de la Fiscalía en orden a un presunto delito de desobediencia". Ayer en la audiencia de control de detención se declaró legal la detención del individuo y se ampliaron las medidas de protección de la víctima, sin embargo, quedó en libertad.

Finalmente, algo similar ocurrió ayer en el Barrio 150 viviendas de esta localidad: "Allí se procedió a la detención de un individuo sobre el cual pesaba una medida de protección para los moradores de ese inmueble. Esta violación a la medida conllevó a esta medida procesal de aprehensión, continúa en esa misma situación. En la jornada de la fecha será sometido a la audiencia de control de detención y se dirimirá si recupera o no la libertad".

R.G.