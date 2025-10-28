13°
Trevelin: Descubrí la historia que esconden los nombres de lugares

El taller “Los nombres de lugares” destaca la toponimia como patrimonio cultural y herramienta de gestión, invitando a vecinos y actores locales a reflexionar sobre identidad y territorio. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la 84° Semana de la Geografía, se está llevando a cabo en Trevelin el taller “Los nombres de lugares: herramienta de gestión y patrimonio de las comunidades locales”, una propuesta destinada a actores locales y público en general interesados en conocer el valor de la toponimia como parte del patrimonio cultural y su aplicación en la gestión pública y privada.

 

La capacitación está a cargo de Adriana Vescovo, especialista en nombres geográficos y medio ambiente, y miembro de la Comisión Argentina de Cartografía, quien comparte conceptos fundamentales sobre los nombres de lugares, su relación con la identidad territorial y la importancia de su uso normalizado en distintos ámbitos institucionales.

 

Durante la apertura estuvieron presentes el secretario coordinador de gabinete, Livio Espinoza, y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, quienes destacaron la relevancia de este tipo de instancias de formación que fortalecen la gestión local y promueven el conocimiento del territorio.

 

La actividad, que tiene lugar en la Sala de Situación del Palacio Municipal, cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de Trevelin, el ISFD N° 804 Anexo Trevelin y la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.

 

En el marco de esta nueva edición de la Semana de la Geografía, Trevelin se suma una vez más al intercambio y la reflexión sobre el espacio, la cultura y la identidad de las comunidades locales.

 

 

R.G.

 

