Los Juegos Culturales Chubutenses definen a sus finalistas en Río Mayo y Gastre

Los Juegos Culturales Chubutenses continúan desarrollándose en toda la provincia

Jóvenes de distintas localidades continúan participando en las etapas selectivas que definirán a los representantes que llegarán a la final provincial prevista para febrero de 2026. Durante la semana se realizaron encuentros en las zonas que encabezan Gastre y Río Mayo.

El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevó adelante una nueva instancia selectiva de los Juegos Culturales Chubutenses 2025 en el Gimnasio Municipal de Río Mayo. En esta oportunidad participaron jóvenes de Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Buen Pasto, Facundo, Lago Blanco y Alto Río Senguer.

Además se desarrolló la etapa correspondiente a la zona encabezada por Gastre, que incluyó también a Telsen, Gan Gan y Lagunita Salada. Estas competencias se suman a las ya realizadas en las regiones de Comodoro Rivadavia (junto a Rada Tilly y Sarmiento) y Trelew.

El certamen, organizado junto al programa Juegos Comunales de Chubut Deportes, definió a los primeros clasificados de estas zonas, quienes representarán a sus localidades en la final provincial que se llevará a cabo en febrero de 2026.

En cada sede, los participantes mostraron su talento en disciplinas como solista vocal, conjunto instrumental, danza extranjera, danza folklórica, artes visuales, fotografía y literatura, entre otras.

Las próximas instancias selectivas continuarán en Trevelin, en 28 de Julio, en Gobernador Costa y en Cholila, convocando también a jóvenes de localidades cercanas en cada región.





Los Juegos

Los Juegos Culturales Chubutenses forman parte de una política pública impulsada por el Gobierno Provincial para promover el Arte y la Cultura entre la juventud, brindando espacios de expresión, formación y participación comunitaria. La propuesta fortalece la identidad local y fomenta la creatividad, la vocación artística y la diversidad de expresiones culturales en todo el territorio chubutense.

Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años provenientes de escuelas, clubes, ONGs, sociedades de fomento, centros vecinales e instituciones de la sociedad civil, el programa contempla categorías Sub 15, Sub 18 y Única, según la disciplina.

Entre las propuestas se incluyen disciplinas individuales como canto solista, solista instrumental, freestyle, fotografía, pintura, dibujo, dibujo digital, cuento, poesía, video minuto, teatro unipersonal, solista de danza extranjera, solista de danza estilizada, malambo e historieta; y grupales como pareja de danza tradicional argentina, pareja de danza folklórica estilizada, pareja de danza extranjera, malambo en yunta, conjunto musical y teatro grupal.

Cada participante puede intervenir en más de una categoría, lo que favorece el intercambio cultural y artístico entre jóvenes de diferentes localidades de la provincia.





T.B