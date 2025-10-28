16°
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por foco ígneo en Jenkins: Brigada Esquel, Bomberos y Ejército trabajan en el combate del fuego

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios de Esquel se dirigen al lugar del siniestro para iniciar las tareas de contención del foco activo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se informa a la comunidad sobre la activación de un operativo de emergencia debido a un foco ígneo que se ha declarado en el campo Jenkins, en la zona arriba. Las autoridades locales han desplegado recursos de distintas instituciones para contener el incendio y evitar su propagación.

 

En el lugar se encuentran trabajando activamente efectivos de la Brigada Esquel del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y personal de Bomberos Voluntarios (BV) Esquel.

 

Las primeras informaciones indican que el fuego se está desplazando en la zona mencionada. Dada la complejidad del terreno y la necesidad de acceso rápido a la zona afectada, ha sido requerida la colaboración de fuerzas federales.

 

El Ejército se ha sumado a las tareas de apoyo logístico y operativo, con una colaboración clave para facilitar el ingreso del personal y los vehículos de emergencia: "Ejercito colabora con apertura de tranqueras".

 

El despliegue coordinado de la Brigada Esquel, Bomberos Voluntarios y el Ejército busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante la emergencia, priorizando la contención del foco ígneo y la seguridad en la zona. Las autoridades solicitan a la población extremar las precauciones en áreas cercanas y evitar la circulación en la zona de operaciones para no interferir con el trabajo de los equipos de combate.



Información en desarrollo...

 

