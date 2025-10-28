Horror al abrir un freezer: encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre

Un verdadero horror mantiene conmocionado a todos, tras el hallazgo del cuerpo de un contador descuartizado en el freezer de su casa. Y crece el misterio sobre lo que sucedió. La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años, y fue su hermana quien descubrió el cadáver, tras varios días sin poder contactarlo.

El cuerpo de un contador de 52 años fue encontrado en el freezer de su casa en la ciudad de Aguilares, Tucumán, y se conoció que trabajaba en la Dirección General de Rentas.

El brutal hallazgo ocurrió este domingo en un domicilio en la esquina de avenida Sabio y Virgen del Carmen. Sus familiares estaban hace varios días sin tener novedades de él. Si bien las sospechas de la familia comenzaron allí, todo se tornó más preocupante cuando el domingo a la mañana su camioneta había sido encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol. Ante esta situación, su hermana usó una llave que tenía de la vivienda y entró. Allí, descubrió el horror y llamó de inmediato a la Policía, así lo informó TN.

Los efectivos policiales llegaron hasta el lugar, acordonaron el área y empezaron a indagar cómo ocurrió la muerte. La situación era escalofriante: los restos estaban seccionados y envueltos con una frazada dentro del freezer, informó el Ministerio Público Fiscal.

Con el paso de las horas se conoció que la hermana de la víctima había recibido extraños mensajes desde su celular. “La mujer notó que no era él quien escribía”, detalló el fiscal Miguel Varela, a cargo de la causa.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) detectó en la casa del contador, manchas de sangre y rastros de arrastre hacia el freezer, aunque no había señales de pelea ni desorden.

En paralelo se trata de establecer si fue víctima de un robo, pero la Justicia no descarta ninguna hipótesis y los indicios apuntan a que Romano fue asesinado en su propia casa.

Por estas horas se recolectan testimonios y videos para establecer quiénes ingresaron a la casa en las horas previas al crimen.

Un detalle que tienen en cuenta es que la puerta de entrada de la casa estaba cerrada con llave. Es decir, que el o los involucrados en la muerte habrían tenido acceso al domicilio o conocían a la víctima. Se espera ahora el resultado de la autopsia para determinar cuándo y cuál fue la causa de muerte.