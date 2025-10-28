13°
Se acerca un nuevo feriado en Chubut: ¿A quiénes alcanza esta jornada de descanso?

La fecha recuerda el juramento de fidelidad a la Bandera Argentina por los pueblos Tehuelches y Mapuches en 1869. No habrá actividad en organismos públicos, escuelas ni el Banco del Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo lunes 3 de noviembre será feriado provincial en Chubut, en conmemoración del día en que los pueblos Tehuelches y Mapuches le juraron lealtad a la Bandera Argentina.

 

La jornada rinde homenaje a Cacique Casimiro Biguá, primer tehuelche en reconocer oficialmente el pabellón nacional, quien junto a otros jefes indígenas realizó el juramento a orillas del Arroyo Genoa el 3 de noviembre de 1869.

 

La fecha fue incorporada al calendario oficial mediante la ley sancionada el 11 de diciembre de 2014.

 

Durante este día, no habrá actividad en las dependencias estatales ni clases en las escuelas, y el Banco del Chubut permanecerá cerrado. 

 

 

R.G.

 

