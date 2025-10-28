Halloween con mascotas en Esquel: Habrá maquillaje artístico, sorteos y colorimetría canina en vivo

Una fusión de emprendedores locales ha organizado un original evento temático de Halloween que busca incluir a las mascotas de la ciudad y ofrecer un espacio de recreación familiar con sabor "más argentino." El evento, que se realizará en Balto PetShop, contará con concursos de disfraces, maquillaje artístico, sorteos en vivo y una charla informativa sobre el cuidado animal.

Chiara, impulsora de la iniciativa desde su emprendimiento de gastronomía canina Cookies, explicó el concepto: "La idea es fomentar un poquito, agarramos la idea de Halloween, que obviamente es una idea de afuera estadounidense, pero traerlo un poco más argentino, sumar a esta linda y bonita idea nuestras mascotas".

El evento principal se desarrollará el jueves 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, en el local de Balto PetShop, ubicado en Avenida Ameghino 983.

Mauri, dueño del local, se sumó a la propuesta para "difundirnos y bueno, y pasar un lindo momento acá con las mascotas," ofreciendo el lugar para la decoración y el encuentro. Los dueños pueden acercarse al local y, solo con sacar una foto y mencionar a los organizadores en Instagram, ya participan en diversos sorteos.

Además, el evento tendrá una segunda jornada el viernes en el centro de la ciudad: "Vamos a estar junto al cotillón Romeo y Julieta, se va a cortar en la calle Roca y San Martín, y van a haber chicos malabaristas, van a haber payasos, sorteos también en vivo," invitó Chiara.

El evento del jueves reunirá a varios emprendedores que aportarán sus servicios y premios:

Mariela Curinao (Barber Can): La peluquera canina, con tres años de experiencia en Esquel y proveniente de Trelew, Gaiman y Dolavon, ofrecerá sorteos como baños y cortes de uñas. También hará una charla informativa sobre cuidados de mascotas y una demostración de "colorimetría en vivo" .

Lara (Maquillaje Artístico): La maquillista profesional se dedicará a los disfraces temáticos y confesó ser fanática de la idea de que mascotas y niños compartan el disfraz. "Voy a intentar maquillarlos a ellos también," comentó, asegurando que tendrá un puesto disponible para quienes no sepan de maquillaje.

Chiara (Cookies): Estará presente con su emprendimiento de comidas para mascotas.

Los organizadores invitan a los dueños a ser parte de la celebración disfrazándose junto a sus mascotas.



T.B