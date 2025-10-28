16°
Martes 28 de Octubre de 2025
RED43
28 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Halloween con mascotas en Esquel: Habrá maquillaje artístico, sorteos y colorimetría canina en vivo

El encuentro, organizado por emprendedores locales, se realizará el jueves 30 de octubre en Balto PetShop y busca fomentar la unión familiar en torno al amor por los animales.
Por Redacción Red43



Una fusión de emprendedores locales ha organizado un original evento temático de Halloween que busca incluir a las mascotas de la ciudad y ofrecer un espacio de recreación familiar con sabor "más argentino." El evento, que se realizará en Balto PetShop, contará con concursos de disfraces, maquillaje artístico, sorteos en vivo y una charla informativa sobre el cuidado animal.

 

Chiara, impulsora de la iniciativa desde su emprendimiento de gastronomía canina Cookies, explicó el concepto: "La idea es fomentar un poquito, agarramos la idea de Halloween, que obviamente es una idea de afuera estadounidense, pero traerlo un poco más argentino, sumar a esta linda y bonita idea nuestras mascotas".

 

El evento principal se desarrollará el jueves 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, en el local de Balto PetShop, ubicado en Avenida Ameghino 983.

 

Mauri, dueño del local, se sumó a la propuesta para "difundirnos y bueno, y pasar un lindo momento acá con las mascotas," ofreciendo el lugar para la decoración y el encuentro. Los dueños pueden acercarse al local y, solo con sacar una foto y mencionar a los organizadores en Instagram, ya participan en diversos sorteos.

 

Además, el evento tendrá una segunda jornada el viernes en el centro de la ciudad: "Vamos a estar junto al cotillón Romeo y Julieta, se va a cortar en la calle Roca y San Martín, y van a haber chicos malabaristas, van a haber payasos, sorteos también en vivo," invitó Chiara.

 

El evento del jueves reunirá a varios emprendedores que aportarán sus servicios y premios:

 

  • Mariela Curinao (Barber Can): La peluquera canina, con tres años de experiencia en Esquel y proveniente de Trelew, Gaiman y Dolavon, ofrecerá sorteos como baños y cortes de uñas. También hará una charla informativa sobre cuidados de mascotas y una demostración de "colorimetría en vivo".

     

  • Lara (Maquillaje Artístico): La maquillista profesional se dedicará a los disfraces temáticos y confesó ser fanática de la idea de que mascotas y niños compartan el disfraz. "Voy a intentar maquillarlos a ellos también," comentó, asegurando que tendrá un puesto disponible para quienes no sepan de maquillaje.

     

  • Chiara (Cookies): Estará presente con su emprendimiento de comidas para mascotas.

     

Los organizadores invitan a los dueños a ser parte de la celebración disfrazándose junto a sus mascotas.

T.B

 

