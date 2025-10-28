16°
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Esquel recuperó 7.000 kilos de hojalata para reciclaje y reduce residuos que van a disposición final

El logro es resultado del trabajo conjunto entre la Gerencia GIRSU y la comunidad que separa los residuos en origen, fortaleciendo el sistema de gestión sostenible de la ciudad.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel, a través del trabajo de la Gerencia GIRSU en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, llevó adelante una nueva venta de materiales recuperados.

 

En esta ocasión, se trata de un total de 7.000 kilogramos de hojalata, que fueron clasificados y preparados para su reciclaje y valorización.

 

Este logro es resultado del trabajo conjunto entre la comunidad y el equipo de la Gerencia GIRSU, que diariamente lleva adelante la clasificación de residuos recuperables dentro de la planta. La colaboración de los vecinos, que separan sus residuos en origen, es fundamental para seguir fortaleciendo el sistema local de gestión de residuos.

 

Desde el municipio, se destaca la importancia de continuar con esta práctica en cada hogar, ya que cada envase limpio y separado representa un aporte concreto para cuidar el ambiente, reducir la cantidad de residuos que van a disposición final y promover una ciudad más sostenible.



T.B

 

