La temporada de tulipanes impulsa el comercio y el ambiente festivo en el centro de Esquel

En el marco de la exitosa temporada de floración de Tulipanes Patagonia en Trevelin, la atmósfera festiva y colorida se ha extendido al centro de la ciudad de Esquel, donde diversos locales comerciales han adoptado la temática de la flor para decorar sus vidrieras y veredas. Esta iniciativa busca complementar la experiencia turística, llevando el espíritu de los campos de tulipanes al corazón urbano.

Locales emblemáticos de la ciudad, como El Rastro, Chocolatería La Galesa y Gene Repostería, se han sumado a esta tendencia, vistiendo sus veredas con tulipanes de distintas variedades.

La decoración floral no es el único elemento temático que se destaca en los comercios. Conscientes del atractivo que genera la temporada, los locales también están ofreciendo productos y recuerdos alusivos a las flores: "también se venden suvenires de esta tematica en los locales".

La acción comercial y estética no solo embellece el paisaje urbano de Esquel, sino que también sirve como una extensión de la oferta turística de la Comarca Andina. La alta afluencia de visitantes que viajan específicamente a la zona para ver el fenómeno natural encuentra en el centro de Esquel una continuidad de la experiencia, incentivando el consumo local y la compra de recuerdos.

El despliegue en las veredas de estos comercios, que abarca desde variedades clásicas hasta las más exóticas de tulipanes, refleja el impacto cultural y económico que la temporada de floración ha generado en la región.



T.B