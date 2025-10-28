16°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
28 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La temporada de tulipanes impulsa el comercio y el ambiente festivo en el centro de Esquel

Diversos locales de la ciudad han adoptado la temática con decoración especial en sus veredas para atraer a los visitantes que viajan a la zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la exitosa temporada de floración de Tulipanes Patagonia en Trevelin, la atmósfera festiva y colorida se ha extendido al centro de la ciudad de Esquel, donde diversos locales comerciales han adoptado la temática de la flor para decorar sus vidrieras y veredas. Esta iniciativa busca complementar la experiencia turística, llevando el espíritu de los campos de tulipanes al corazón urbano.

 

Locales emblemáticos de la ciudad, como El Rastro, Chocolatería La Galesa y Gene Repostería, se han sumado a esta tendencia, vistiendo sus veredas con tulipanes de distintas variedades.

 

La decoración floral no es el único elemento temático que se destaca en los comercios. Conscientes del atractivo que genera la temporada, los locales también están ofreciendo productos y recuerdos alusivos a las flores: "también se venden suvenires de esta tematica en los locales".

 

La acción comercial y estética no solo embellece el paisaje urbano de Esquel, sino que también sirve como una extensión de la oferta turística de la Comarca Andina. La alta afluencia de visitantes que viajan específicamente a la zona para ver el fenómeno natural encuentra en el centro de Esquel una continuidad de la experiencia, incentivando el consumo local y la compra de recuerdos.

 

El despliegue en las veredas de estos comercios, que abarca desde variedades clásicas hasta las más exóticas de tulipanes, refleja el impacto cultural y económico que la temporada de floración ha generado en la región.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un hombre de Cholila sufrió graves quemaduras en un accidente y la familia pide ayuda para acompañarlo a Buenos Aires
2
 Horror al abrir un freezer: encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre
3
 Alerta por foco ígneo en Jenkins: Brigada Esquel, Bomberos y Ejército trabajan en el combate del fuego
4
 La NASA activó el protocolo de defensa planetaria ¿Qué es 3I/Atlas?
5
 El Gobierno retoma el proyecto de reforma laboral
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -