Por primera vez habrá un festival de boxeo en Carrenleufú

El sábado 13 de diciembre, en la localidad fronteriza de Carrenleufú, se llevará cabo un festival de boxeo con ocho combates amateurs, además de algunas exhibiciones, donde se estarán enfrentando por el título AMBAPA, Joaquín Vega de Rawson ante Axel Antimán, de la localidad de Trevelin.

Dicho festival está organizado por el club Defensores de Carrenleufú y tiene el apoyo, tanto de la Comuna Rural como de la Agencia Chubut Deportes.

Estarán participando boxeadores de las distintas escuelas de Rawson, Puerto Madryn, José de San Martín, Cerro Centinela, Corcovado, El Bolsón, Trevelin y Esquel.

Las entradas para dicho festival tendrán un valor de 3.000 pesos (anticipadas) y de 5.000 pesos en puerta.

Jorge Cáceres, El presidente del Club Defensores de la Carrenleufú señaló que “para el pueblo será algo nuevo, algo diferente, algo que nunca se hizo. Sin dudas que este festival será muy importante para nuestro pueblo”.

AXEL Y SU ESCUELA DE BOXEO EN TREVELIN

Desde los 7 años que mama el boxeo. Luego de que su padre regresara a Alto Rio Senguer por cuestiones laborales (se dedica a la construcción), su hijo Axel está desarrollando su escuelita de boxeo en la localidad de Trevelin.

Lo hace porque necesita “unos pesos” para pagar su tratamiento de kinesiología y traumatología, tras la severa lesión que sufriera en una de sus muñecas.

Según se padre, “se le ha llenado de piberío el rancho” para practicar boxeo de manera recreativa.

Recordemos que Axel no pudo competir ante Joaquín Vega (poseedor del título AMBAPA) tras una lesión en una de sus muñecas, lesión que le impidió subirse al ring tanto en el festival de boxeo en Futaleufú (Chile) como en el que tuvo lugar en el Salón Comunitario de José de San Martín.