Miércoles 29 de Octubre de 2025
29 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Ariel Molina destacó el acompañamiento provincial y analizó las elecciones en Chubut

El intendente de Corcovado, Ariel "Tapado" Molina, analizó el resultado de las elecciones de medio término en Chubut y repasó las obras que se realizan en su localidad con el apoyo del gobierno provincial.
Por Redacción Red43

El intendente de Corcovado, Ariel "Tapado" Molina, analizó el resultado de las elecciones de medio término en Chubut y repasó las obras que se realizan en su localidad con el apoyo del gobierno provincial.

 


En diálogo con medios radiales, señaló que "como oficialismo hicimos una buena elección a nivel local, fuimos casa por casa y hablamos con los vecinos" y analizó que "para la gente, en este turno electoral, el enemigo no era ni el Gobernador ni los intendentes, sino que hay un Gobierno Nacional que está ahogando a las provincias y, por ende, a los municipios, y ese es el problema que tiene la Argentina".

 

"Si miramos más allá de la elección, trabajando con este Gobernador estamos logrando abrir una nueva escuela en Corcovado, para que los chicos tengan un lugar mucho mejor para estudiar. También estamos construyendo una nueva sede del banco para comodidad de los usuarios, y hemos entregado viviendas a 25 familias de la comunidad. Sin mencionar que estamos haciendo, junto al Gobernador, la Ruta 17 que une a Corcovado con Trevelin, la cual va a constituir un 'antes' y un 'después' para el turismo en la zona", destacó Molina, quien planteó que "es importante poner todo en la balanza, no solamente una cuestión electoral, ya que son muchas más las cosas positivas y palpables, que las negativas tanto en Corcovado como en Chubut".

 

Por otro lado, el jefe comunal trazó una radiografía de los comicios en el resto de la provincia y expresó que "hubo una polarización que venía del orden nacional, muchos pensábamos que íbamos a poder romperla y no fue así, y no hay que hacerse demasiada mala sangre porque, estadísticamente, los oficialismos no suelen ganar las elecciones de medio término".

 

"No sé si tienen muchos motivos para festejar los que están enfrente", advirtió el "Tapado" Molina en referencia al Partido Justicialista, recordando que "sacaron un 28% de votos y creo que ese es el techo que tiene Juan Pablo Luque en la provincia".

 

