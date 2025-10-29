Lanzan nueva campaña oftalmológica con lentes a precios accesibles

La Municipalidad de El Hoyo anunció una campaña oftalmológica abierta a toda la comunidad, que se realizará el sábado 8 de noviembre, de 9 a 16 horas, en la Casa Amarilla, ubicada frente a la Plaza Antiguos Pobladores.

La iniciativa ofrece controles visuales y acceso a lentes correctivos a valores accesibles.

Atención oftalmológica y lentes correctivos

Durante la jornada, profesionales brindarán evaluaciones de la vista para jóvenes y adultos, con la posibilidad de adquirir lentes correctivos con armazón gratuito y monturas a valores solidarios, según la medición y el tipo de tratamiento necesario.

Desde el área de Salud municipal informaron que el sistema incluye una seña del 40% o 50%, según el caso, lo que permite facilitar el acceso a tratamientos visuales sin grandes costos iniciales.

Cómo participar

Las personas interesadas pueden acercarse directamente durante la campaña o comunicarse al (2974) 13-43-93 para recibir más información o reservar un turno.

