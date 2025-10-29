17°
Miércoles 29 de Octubre de 2025
29 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Invitan a emprendedores de Esquel y Trevelin al Encuentro Gastronómico Ancestral en Sierra Colorada

El evento será el sábado 2 de noviembre en La Casita de Lala. La invitación se extiende a la gente que quiera "pasar un día lindo de caminata" y compartir sabores.
Sierra Colorada se prepara para celebrar una nueva edición del Encuentro Gastronómico Ancestral, una jornada que busca fusionar el turismo, la aventura y la riqueza culinaria de la región. El evento está programado para el sábado 2 de noviembre y comenzará a las 10:00 hs.

 

El encuentro se realizará en La Casita de Lala y está especialmente dirigido a emprendedores del sector turístico de Esquel, Trevelin y sus parajes, aunque también se extiende la invitación a cualquier persona que desee participar de un día de caminata y tradición.

 

El principal objetivo de la jornada es que los prestadores de servicios turísticos conozcan de primera mano la propuesta de Sierra Colorada, para que puedan recomendarla con conocimiento de causa a los visitantes.

 

"La idea es que conozcan el lugar, de que sepan los emprendedores que tienen cabaña, hotelería, restaurante, salón de té, sepan a dónde van a ir, a dónde van a mandar a la gente, que por ahí preguntan a dónde pueden ir", se explicó desde la organización. Al conocer el lugar, el emprendedor puede brindar una mejor orientación: "al conocer el lugar ya es como que puedo mandar a la gente, a los visitantes, al lugar que más o menos conocés, sabes a dónde lo vas a mandar, así que eso sería la idea de que puedan asistir a alguno de los emprendedores turísticos".

 

El 2° Encuentro se centrará en una jornada para "compartir sabores y tradiciones", donde se realizará el curanto y la elaboración de comidas utilizando productos autóctonos del lugar, tales como llao-llao, morillas y hongos del bosque.

 

La jornada contará con un componente de integración regional y cultural, ya que estarán invitadas las colectividades de Futaleufú (Chile), Paraguay, Bolivia y Galesa.

 

El Valor del fogón o mesa para participar en el Encuentro es de $15.000.

 

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos:

 

  • Dani: 2945-699917

     

  • Eva: 2945-533153

     

La organización invitó a los emprendedores a sumarse: "somos muchos, así que aunque sea uno de cada que aparezcan ya es algo".



T.B

 

