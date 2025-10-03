El balance de Esquel en la FIT: foco en la promoción internacional y la ruta chilena como conexión

La Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Florencia Andolfatti, realizó un balance de la participación de la ciudad de Esquel en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, destacando el posicionamiento de Esquel y sus nuevos acuerdos. La Feria Internacional del Turismo 2025, que cerró con cifras récord de más de 140 mil visitantes, fue el escenario para impulsar el "producto" turístico Esquel.

"La FIT fue una feria diferente, pero muy intensa," comentó Andolfatti. Esquel se promocionó en el stand de Chubut, donde se ofrecieron tres presentaciones en auditorios, además de sorteos y degustaciones con productos locales. En el área gastronómica, estuvieron cocinando Freddy Álvarez y Roxana Velázquez (de "Hecho en Casa"), resaltando la oferta culinaria de Esquel y la Comarca.

Acuerdo Clave con Naviera Austral

El logro más significativo fue la formalización de un acuerdo de difusión y promoción con Naviera Austral, una empresa privada chilena que conecta rutas de barcazas entre Chaitén, Puerto Montt o Chiloé.

La subsecretaria explicó que el acuerdo es "cruzado" y de gran alcance: videos promocionales de Esquel se proyectarán constantemente en las pantallas de las barcazas. Esto apunta a captar la atención de turistas internacionales que utilizan esa ruta marítima.

"Aquel que está en la barcaza... va a poder mirar los videos y va a decir, bueno, quiero conocer ese lugar y va a venir hacia este lado," señaló Andolfatti. La importancia del convenio fue refrendada por el gerente de la naviera, quien agradeció el acompañamiento y se mostró sorprendido, ya que es un logro que "en todo Chile no han logrado lo que lograron con Esquel."

Lanzamiento del Paquete "Esquel y el Pacífico"

Como resultado del trabajo binacional, Esquel lanzó la promoción de un atractivo paquete de diez días, todo incluido, para "conocer el Pacífico desde Esquel". El itinerario incluye dos días en Esquel y el resto en Chile, cubriendo desde alojamiento y excursiones hasta el tramo de las barcazas.

La venta de este nuevo producto ya se está articulando con agencias locales como Meraki, Limits Adventure, Patagonia Verde y Gales al Sur, entre otras. Además, el acuerdo incluye difusión recíproca en medios especializados (Ladevi Argentina Chile) y busca potenciar el uso del Aeropuerto de Esquel, el cual puede internacionalizarse a demanda para esta nueva ruta integrada.

E.B.W.