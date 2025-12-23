15°
Martes 23 de Diciembre de 2025
23 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Electro Legui: el emprendimiento familiar que ilumina y asesora a los vecinos de Esquel

El representante de la firma, Gabriel Leguiza, explica el riesgo de utilizar materiales sin normativas. Un compromiso familiar con la seguridad técnica en comercios, industrias y viviendas de la ciudad.
Desde su apertura el 17 de octubre de 2022, Electro Legui se ha consolidado como mucho más que una casa de materiales eléctricos e iluminación. Liderado por Gabriel Leguiza, este emprendimiento familiar nació con el objetivo de brindar soluciones integrales tanto para el hogar como para el comercio y la industria, basándose en un pilar fundamental: el asesoramiento técnico responsable.

 

 

"El balance es muy positivo. Seguimos incorporando marcas y productos, apostando siempre al crecimiento", comenta Gabriel, quien lleva adelante el día a día del local junto a su esposa y su hija Tamara, socia del proyecto. A pesar de ser un equipo familiar, cuentan con una red de instaladores externos que complementan la oferta de servicios, permitiendo abordar desde la venta de un insumo básico hasta proyectos eléctricos de gran envergadura.

 

 

La seguridad como prioridad Uno de los valores agregados de Electro Legui es el énfasis en la seguridad. En un rubro donde la calidad de los materiales es crítica, Leguiza destaca que todos sus productos cumplen con las normativas vigentes. "Asesoramos para que la gente compre lo mejor de acuerdo a su necesidad. Es fundamental cumplir con las normas de protección y seguridad para el hogar", explica, marcando una diferencia clave al momento de elegir dónde adquirir materiales eléctricos.

 

 

Horarios y espíritu local Atentos a la dinámica de la ciudad, el local mantiene un horario extenso de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. Durante la temporada de verano, han decidido concentrar la atención en los días hábiles, permitiendo que tanto el equipo como los vecinos disfruten del entorno natural de la zona. "La gente se dedica a disfrutar de lo hermoso de nuestra región, lo cual es bárbaro porque hay muchos que viven del turismo y es bueno que eso funcione", reflexiona Gabriel.

 

 

De cara al cierre del año, el referente de la firma aprovechó para enviar un cálido mensaje a sus clientes y vecinos: "Quiero agradecerles por estar y enviarle un saludo a toda la gente de Esquel. Que pasen unas lindas fiestas y arranquen un 2026 de la mejor manera; que sea mucho mejor para todos".

 

 

F.P

 

