16°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 turismo Lago RosarioChubut
19 de Diciembre de 2025
turismo |
Por Redacción Red43

Trevelin inauguró la temporada 2025 en el entorno natural de Lago Rosario

Con una jornada que integró cultura, turismo y el legado de los pueblos originarios, el Pueblo del Molino dio inicio oficial a un verano cargado de propuestas naturales y regionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin dio inicio oficial a su Temporada de Verano 2025 mediante un emotivo acto en el paraje Lago Rosario. La jornada, organizada de forma conjunta por las carteras de Turismo y Cultura, contó con el acompañamiento de autoridades provinciales, entre ellas el ministro Diego Lapenna, además de emprendedores, artesanos y vecinos que celebraron la apertura del calendario estival.

 

Durante el encuentro, se presentó un mural realizado por estudiantes y docentes del Instituto N° 818, una obra que rinde tributo a los pueblos originarios y busca visibilizar su legado en el territorio. En este marco, la secretaria de Turismo Cintia Figueroa agradeció a los prestadores y guías de sitio por sostener la identidad cultural como una fuente de trabajo genuina, mientras que el secretario de Cultura Gustavo De Vera destacó la importancia de crear espacios donde el arte y la memoria dialoguen con el paisaje natural.

 

El respaldo provincial se manifestó a través del compromiso del Ministerio de Turismo para mejorar la infraestructura de la Ruka Folil y finalizar el taller de alfarería contiguo a la Casa de las Artesanas. Esta colaboración busca potenciar los servicios ya consolidados en la zona, que incluyen campings con acceso al lago, el Lodge de Pesca y una variada oferta de gastronomía local.

 

La temporada invita a los visitantes a explorar la diversidad de la región, desde las playas y actividades náuticas en Lago Rosario hasta las tradiciones mapuche-tehuelches en Sierra Colorada. Estas propuestas se complementan con los clásicos atractivos de Trevelin, como sus viñedos, cascadas y jardines, consolidando un destino que une la naturaleza con la profundidad histórica de sus habitantes.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de parilla "La Montaña" sorprendieron a su empleador con espíritu navideño
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Se registró un despiste vehicular durante la madrugada
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Intervención ante el incendio en el predio de Vialidad
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -