Jueves 18 de Diciembre de 2025
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país

El dirigente acompañó la movilización de las centrales obreras contra la reforma laboral. Aseguró que el pueblo fue engañado y que la gente ya no llega a fin de mes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la jornada de protesta nacional, el dirigente Santiago Nicolás Igon se hizo presente para respaldar el reclamo de los sectores gremiales. Durante la movilización, Igon manifestó su compromiso "acompañando a los trabajadores, las dos centrales, la CTA, la CGT, a cada trabajador y trabajadora que entiende que esta reforma laboral que están imponiendo desde el Gobierno Nacional es absolutamente cruel".⁣

El referente político analizó el impacto de las medidas económicas actuales y señaló que "ya se han perdido muchísimos derechos a lo largo de estos dos años del Gobierno de Milei e insiste en profundizar esos mismos mecanismos". Asimismo, compartió información sobre el debate legislativo: "hace un ratito tuvimos la novedad de que no tienen los números para esta reforma laboral y que Patricia Bullrich está pateando la discusión para el mes de febrero".⁣

Para Igon, la reacción popular es una consecuencia directa de la situación social: "No es casual, justamente hoy están todos los trabajadores y trabajadoras en la calle, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, pero en cada una de las plazas del país se está replicando lo mismo, la gente no da más, no llega a fin de mes, está endeudada, pierde sus derechos, pierde su trabajo". En ese sentido, enfatizó que "hay que decirle basta a Milei y hay que animarse a hacerlo".⁣

El dirigente también reflexionó sobre el descontento social y la necesidad de una reacción ciudadana: "Creo que es importante que el pueblo vaya despertando, que entienda que fue engañado, que entienda que le mintieron, que entiendan que no les sobra dólares por ningún lado, ni ninguno cobre dólares ni recibió más derechos". Remarcó que, por el contrario, los ciudadanos enfrentan constantes subas: "te aumentó la nafta, te aumentó la luz, te aumentó el gas, perdiste poder adquisitivo".⁣

Finalmente, Igon valoró el rol de los gremios y la importancia de la unidad en la acción política: "me parece que todos los compañeros y compañeras que representan a los distintos sectores sindicales están haciendo un gran trabajo para eso y me parece que hay que seguir profundizando, charlando y empezar a frenar a Milei en la calle y con propuestas". Concluyó reafirmando que para él "es un gusto acompañar a los trabajadores y trabajadoras".

T.B

 

