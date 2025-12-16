Un cerro, cuatro senderos, y majestuosas vistas: Así es el Currumahuida

El Cerro Currumahuida es uno de los recorridos más representativos de Lago Puelo y una referencia obligada para quienes buscan experiencias de senderismo en la Comarca Andina.

Ubicado a pocos minutos del centro urbano y con accesos tanto desde la localidad como desde el Parque Nacional Lago Puelo, ofrece senderos de dificultad baja, media y alta, permitiendo disfrutar la montaña según las capacidades e intereses de cada persona.

Desde caminatas cortas y accesibles hasta el exigente ascenso a la cumbre, el Currumahuida combina bosque andino-patagónico, miradores naturales y vistas panorámicas que lo posicionan como uno de los cerros más visitados de la Comarca.

Cuatro senderos desde la base del cerro

En la base del Cerro Currumahuida se inicia el acceso a tres circuitos principales, cada uno con características propias y distintos niveles de exigencia física.

Sendero a la Virgen: el paseo más cercano a la zona urbana

Este sendero es una de las opciones más elegidas por su cercanía al casco urbano y su dificultad media-baja. El ascenso tiene una duración aproximada de una hora y se encuentra señalizado, con áreas de descanso a lo largo del recorrido.

El trayecto conduce al Mirador de la Virgen, un punto panorámico enmarcado en una grieta de roca natural desde donde se obtiene una vista amplia de la planta urbana de Lago Puelo, el Río Azul y gran parte del Parque Nacional Lago Puelo. En el lugar se encuentra una escultura realizada por la artista local Mariana Graciano, integrada al entorno natural.

Por su accesibilidad y sus vistas, este recorrido es ideal para caminatas familiares o salidas de medio día.

Sendero del Faldeo: conexión entre cerro y lago

El Sendero del Faldeo presenta una pendiente suave y un perfil accesible. Conecta el Callejón de Graziano con la costa del lago, en el sector de La Playita, ya dentro del Parque Nacional Lago Puelo.

Se trata de una caminata tranquila, apta para todo público, que permite recorrer el faldeo del cerro combinando bosque, vistas parciales del lago y un entorno natural sin grandes desniveles.

Sendero de la Cruz: un recorrido de mayor exigencia

Continuando por el Sendero a la Virgen, se accede al Sendero de la Cruz, una senda que recorre el faldeo del Cerro Currumahuida y enmarca a toda la localidad de Lago Puelo.

Este circuito tiene una dificultad media-alta, con una duración aproximada de entre 3 y 4 horas de ida, y un recorrido que varía entre 1,8 y 3,1 kilómetros, según el tramo considerado. El sendero está señalizado y conduce hacia sectores elevados del cerro, ofreciendo vistas panorámicas cada vez más amplias sobre la localidad.

Cumbre del Cerro Currumahuida: uno de los clásicos del trekking comarcal

El ascenso a la Cumbre del Cerro Currumahuida, ubicada a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, es uno de los trekkings clásicos de la Comarca Andina para quienes practican senderismo en la Patagonia Argentina.

El recorrido, de aproximadamente 4,6 kilómetros, presenta una pendiente pronunciada y un ascenso exigente pero accesible para personas con buen estado físico. Atraviesa bosques andino-patagónicos y permite disfrutar del Lago Puelo durante gran parte del trayecto.

Desde la cumbre, la recompensa es una vista panorámica de 360 grados, con lagos, valles y cordillera desplegándose en todo su esplendor, incluyendo sectores de Argentina y Chile.

Trekking para todo el año

El trekking a la cumbre puede realizarse durante todo el año, siempre que se cuente con el equipo adecuado. En otoño e invierno se recomienda extremar precauciones y, de ser posible, realizar la actividad acompañado por un guía de montaña, debido a la presencia de nieve y a las condiciones climáticas variables.

El sendero cuenta con dos accesos principales:

Desde el Callejón de Graziano , en el límite del Parque Nacional Lago Puelo.

Desde el sector de La Playita, dentro del Parque Nacional.

El Cerro Currumahuida combina accesibilidad, diversidad de senderos y una calidad paisajística que lo convierten en una de las propuestas más completas de la Comarca Andina. Ya sea para una caminata corta, un recorrido intermedio o un trekking exigente, el cerro ofrece una experiencia que sintetiza la esencia del senderismo patagónico.

O.P.