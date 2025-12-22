Qué tener en cuenta para visitar el Parque Nacional Los Alerces este verano

Con la llegada del verano 2025/2026, el Parque Nacional Los Alerces se presenta como el destino ideal para quienes buscan naturaleza, aventuras al aire libre y contacto con majestuosos paisajes patagónicos.

Acceso y planificación

Antes de ingresar al parque, se recomienda:

Revisar condiciones climáticas y pronóstico de rutas.

Planificar la duración de la visita según los senderos y actividades elegidas.

Verificar si los senderos requieren registro previo o permisos especiales.

Senderos y actividades al aire libre

El parque cuenta con senderos de distintos niveles, que atraviesan bosques milenarios, lagos cristalinos y montañas. Recomendaciones:

Transitar únicamente por senderos habilitados .

Evitar hacerlo solo en rutas largas o alejadas.

Respetar la flora y fauna, captando la experiencia solo con fotografías.

Acampe y fogatas

El acampe solo está permitido en áreas autorizadas .

Queda prohibido el uso de fuego en todo el parque hasta el 30 de abril de 2026 , como medida preventiva frente al riesgo de incendios forestales y para proteger los bosques andino-patagónicos.

Los únicos espacios donde se permite fuego seguro son los campamentos organizados administrados por prestadores turísticos autorizados , equipados con sistemas de combate contra incendios.

No usar jabón o detergente en ríos y lagos.

Pesca

La pesca se permite solo con permiso y en áreas habilitadas .

Consultar el reglamento vigente antes de realizar la actividad.

O.P.