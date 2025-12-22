16°
Qué tener en cuenta para visitar el Parque Nacional Los Alerces este verano

Lo que hay que saber para visitar el Parque Nacional Los Alerces este verano: senderos, acampe, pesca y turismo responsable
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la llegada del verano 2025/2026, el Parque Nacional Los Alerces se presenta como el destino ideal para quienes buscan naturaleza, aventuras al aire libre y contacto con majestuosos paisajes patagónicos.

 

Acceso y planificación

 

Antes de ingresar al parque, se recomienda:

 

  • Revisar condiciones climáticas y pronóstico de rutas.

     

  • Planificar la duración de la visita según los senderos y actividades elegidas.

     

  • Verificar si los senderos requieren registro previo o permisos especiales.

     

 

Senderos y actividades al aire libre

 

El parque cuenta con senderos de distintos niveles, que atraviesan bosques milenarios, lagos cristalinos y montañas. Recomendaciones:

 

  • Transitar únicamente por senderos habilitados.

     

  • Evitar hacerlo solo en rutas largas o alejadas.

     

  • Respetar la flora y fauna, captando la experiencia solo con fotografías.

     

 

Acampe y fogatas

 

  • El acampe solo está permitido en áreas autorizadas.

     

  • Queda prohibido el uso de fuego en todo el parque hasta el 30 de abril de 2026, como medida preventiva frente al riesgo de incendios forestales y para proteger los bosques andino-patagónicos.

     

  • Los únicos espacios donde se permite fuego seguro son los campamentos organizados administrados por prestadores turísticos autorizados, equipados con sistemas de combate contra incendios.

     

  • No usar jabón o detergente en ríos y lagos.

     

Pesca

 

  • La pesca se permite solo con permiso y en áreas habilitadas.

     

  • Consultar el reglamento vigente antes de realizar la actividad.

     

 

O.P.

 

