Qué tener en cuenta para visitar el Parque Nacional Los Alerces este verano

Con la llegada del verano 2025/2026, el Parque Nacional Los Alerces se presenta como el destino ideal para quienes buscan naturaleza, aventuras al aire libre y contacto con majestuosos paisajes patagónicos.
Acceso y planificación
Antes de ingresar al parque, se recomienda:
-
Revisar condiciones climáticas y pronóstico de rutas.
-
Planificar la duración de la visita según los senderos y actividades elegidas.
-
Verificar si los senderos requieren registro previo o permisos especiales.
Senderos y actividades al aire libre
El parque cuenta con senderos de distintos niveles, que atraviesan bosques milenarios, lagos cristalinos y montañas. Recomendaciones:
-
Transitar únicamente por senderos habilitados.
-
Evitar hacerlo solo en rutas largas o alejadas.
-
Respetar la flora y fauna, captando la experiencia solo con fotografías.
Acampe y fogatas
-
El acampe solo está permitido en áreas autorizadas.
-
Queda prohibido el uso de fuego en todo el parque hasta el 30 de abril de 2026, como medida preventiva frente al riesgo de incendios forestales y para proteger los bosques andino-patagónicos.
-
Los únicos espacios donde se permite fuego seguro son los campamentos organizados administrados por prestadores turísticos autorizados, equipados con sistemas de combate contra incendios.
-
No usar jabón o detergente en ríos y lagos.
Pesca
-
La pesca se permite solo con permiso y en áreas habilitadas.
-
Consultar el reglamento vigente antes de realizar la actividad.
