13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43ATEParo
17 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal

En el marco del Paro Nacional, los trabajadores estatales concentrarán a las 18:00 horas para rechazar el proyecto del Gobierno, exigir paritarias y frenar el recorte en la planta estatal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a una gran movilización en la ciudad de Esquel para el día de mañana, jueves 18 de diciembre, a las 18:00 horas en la Plaza San Martín (San Martín y Mitre). La medida se da en el contexto de un Paro Nacional que incluye una movilización central a Plaza de Mayo (Buenos Aires) a partir de las 15:00 horas.

 

Los reclamos centrales de la jornada son el rechazo tajante al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional, la exigencia de una reapertura inmediata de paritarias para recomponer el salario perdido en los últimos dos años y el repudio al plan de recortar un 10% la planta estatal.

 

Duras críticas a los Gobernadores y al Proyecto de Ley

 

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al apuntar a las provincias: “Hay que empezar a pudrírsela a los Gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”.

 

Sobre el contenido de la reforma laboral que ingresó al Senado, el dirigente sostuvo que es propia de regímenes autoritarios y "peor aún que la que regía en dictadura", afirmando que no es compatible con el sistema democrático.

 

Condiciones "inhumanas" y "esclavistas"

 

Desde el sindicato denuncian puntos críticos de la norma, como la posibilidad de establecer jornadas de 12 horas y el pago en especies. Según Aguiar, con esta reforma los empresarios pasarán a ser "dueños de nuestras vidas".

 

“Estamos yendo a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y que se pueda pagar en especies es inhumano y esclavista", concluyó el Secretario General, comparando la situación con países como México o España, que han avanzado en la reducción de la jornada y el aumento de salarios.

 

Impacto en el empleo público y las provincias

 

ATE advierte que el texto final del proyecto es aún peor de lo previsto y afectará a más de 70.000 agentes de organismos públicos. Además, señalan que los cambios en la figura del monotributo pretenden perpetuar el fraude laboral tanto en Nación como en provincias y municipios.

 

Finalmente, el gremio puso el foco en la responsabilidad de los gobernadores por su influencia sobre los legisladores. Alertan que la aprobación de esta norma profundizaría el deterioro ya vivido en las provincias por la caída de la recaudación y el freno a la obra pública.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras días de búsqueda, apareció con vida María José San Martín
2
 Caminaba sola, sin agua y desorientada: Así apareció la oficial buscada en Chubut
3
 Por mirarle “algunas partes del cuerpo” el marido de Maru Botana debe pagarle 50 millones a una empleada
4
 “Sobrevivió tomando su orina”, el milagro de la joven policía de Chubut y cómo se mantuvo viva
5
 Un oficial ordenó un control de alcoholemia tras una jineteada y el intendente lo echó: “Los gauchos no toman jugo”
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Esquel salió Campeón Regional de Ajedrez
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -