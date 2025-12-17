ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a una gran movilización en la ciudad de Esquel para el día de mañana, jueves 18 de diciembre, a las 18:00 horas en la Plaza San Martín (San Martín y Mitre). La medida se da en el contexto de un Paro Nacional que incluye una movilización central a Plaza de Mayo (Buenos Aires) a partir de las 15:00 horas.

Los reclamos centrales de la jornada son el rechazo tajante al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional, la exigencia de una reapertura inmediata de paritarias para recomponer el salario perdido en los últimos dos años y el repudio al plan de recortar un 10% la planta estatal.

Duras críticas a los Gobernadores y al Proyecto de Ley

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al apuntar a las provincias: “Hay que empezar a pudrírsela a los Gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”.

Sobre el contenido de la reforma laboral que ingresó al Senado, el dirigente sostuvo que es propia de regímenes autoritarios y "peor aún que la que regía en dictadura", afirmando que no es compatible con el sistema democrático.

Condiciones "inhumanas" y "esclavistas"

Desde el sindicato denuncian puntos críticos de la norma, como la posibilidad de establecer jornadas de 12 horas y el pago en especies. Según Aguiar, con esta reforma los empresarios pasarán a ser "dueños de nuestras vidas".

“Estamos yendo a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y que se pueda pagar en especies es inhumano y esclavista", concluyó el Secretario General, comparando la situación con países como México o España, que han avanzado en la reducción de la jornada y el aumento de salarios.

Impacto en el empleo público y las provincias

ATE advierte que el texto final del proyecto es aún peor de lo previsto y afectará a más de 70.000 agentes de organismos públicos. Además, señalan que los cambios en la figura del monotributo pretenden perpetuar el fraude laboral tanto en Nación como en provincias y municipios.

Finalmente, el gremio puso el foco en la responsabilidad de los gobernadores por su influencia sobre los legisladores. Alertan que la aprobación de esta norma profundizaría el deterioro ya vivido en las provincias por la caída de la recaudación y el freno a la obra pública.



T.B