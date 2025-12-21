17°
Domingo 21 de Diciembre de 2025
21 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut

Se detectó un circuito de caza, transporte y venta ilegal de fauna silvestre en la región.
Por Redacción Red43

La Fiscalía de Puerto Madryn llevó adelante una serie de allanamientos y secuestros en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de carne de guanaco, una actividad prohibida por la normativa nacional y provincial vigente. Los allanamientos fueron autorizados por la jueza Yamila Flores.

 

La investigación, iniciada a partir de información recibida por la División de Investigaciones Rurales, permitió detectar un presunto circuito de caza, transporte por medio de una empresa de ómnibus y venta ilegal de fauna silvestre, que tendría origen en localidades de la meseta central y como destino final distintos puntos de la ciudad de Trelew.

 

La investigación, a cargo del fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos, se encuadra en una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y a la Ley Provincial XI N.º 10, que prohíben expresamente la caza y comercialización del guanaco con fines comerciales.

 

Durante los procedimientos, que se llevaron a cabo la tarde del sábado, se procedió al secuestro de carne de guanaco.

 

 

