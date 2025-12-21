Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut

La Fiscalía de Puerto Madryn llevó adelante una serie de allanamientos y secuestros en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de carne de guanaco, una actividad prohibida por la normativa nacional y provincial vigente. Los allanamientos fueron autorizados por la jueza Yamila Flores.

La investigación, iniciada a partir de información recibida por la División de Investigaciones Rurales, permitió detectar un presunto circuito de caza, transporte por medio de una empresa de ómnibus y venta ilegal de fauna silvestre, que tendría origen en localidades de la meseta central y como destino final distintos puntos de la ciudad de Trelew.

La investigación, a cargo del fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos, se encuadra en una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y a la Ley Provincial XI N.º 10, que prohíben expresamente la caza y comercialización del guanaco con fines comerciales.

Durante los procedimientos, que se llevaron a cabo la tarde del sábado, se procedió al secuestro de carne de guanaco.

R.G.