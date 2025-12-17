Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó el avance de distintas gestiones que son claves para el desarrollo de la ciudad. Entre ellas, la reactivación de la obra del Aeropuerto Brigadier General Antonio Parodi y la habilitación de nuevas conexiones a la red de gas en la región cordillerana, y agradeció el acompañamiento del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; del ministro de Turismo provincial, Diego Lapenna; y del ex concejal Sergio Sepiurka.

En relación a la obra del aeropuerto, Taccetta destacó el trabajo conjunto realizado para destrabar un proyecto que se encontraba paralizado desde la anterior gestión nacional, con un avance del 18 por ciento, afectando la conectividad aérea y el desarrollo turístico de Esquel y la región.

En este contexto, el gobernador Ignacio Torres mantuvo una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con autoridades del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), acompañado por el ministro Diego Lapenna y el ex concejal Sergio Sepiurka. Como resultado de esas gestiones, el ORSNA confirmó que esta semana habilitará a Aeropuertos Argentina para avanzar con la licitación que permitirá reiniciar la obra antes de fin de año.

Al respecto, Taccetta señaló que “desde el municipio de Esquel venimos realizando gestiones y acompañando a la provincia activamente este proceso, porque entendemos que el aeropuerto es una infraestructura clave para el desarrollo de la ciudad y de toda la región”.

Asimismo, valoró “la decisión política del gobernador Ignacio Torres para destrabar una obra largamente esperada”, y destacó el rol del ministro Diego Lapenna y de Sergio Sepiurka, “quienes acompañaron y sostuvieron las gestiones necesarias para que hoy podamos anunciar este avance concreto”.

Gas natural para Esquel

En el mismo sentido, Taccetta resaltó el anuncio realizado por el gobernador Torres sobre la liberación de nuevas conexiones para el acceso a la red de gas natural en toda la región cordillerana, a partir de la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico y del trabajo conjunto con las provincias de Neuquén y Río Negro.

La empresa Camuzzi Gas del Sur se encuentra en condiciones de liberar factibilidades de gas natural, permitiendo que los vecinos que cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas puedan solicitar el suministro.

En este marco, y realizando un balance de los dos años de gestión, el intendente Taccetta expresó: “Fueron dos años de viajes y gestiones, de avances y retrocesos, pero siempre con la esperanza de poder lograr lo que Esquel merece y necesita, las obras tan esperadas por años por nuestra comunidad. Hoy podemos decir que tenemos una ciudad con obras nacionales, provinciales, municipales y privadas. El mayor volumen de obras y generación de trabajo de las últimas décadas”.

Finalmente, destacó los avances alcanzados en apenas dos años de gestión: “Iniciamos la gestión comprometiéndonos a llevar las soluciones que tanto esperaban nuestros vecinos. Hoy tenemos en ejecución obras eléctricas, redes de gas, captación y redes de agua, fibra óptica, parque industrial, hoteles en construcción, nuevo natatorio, embellecimiento de los espacios públicos, el anuncio del aeropuerto, nuevas conexiones de gas, construcción de viviendas sociales y nuevos loteos. Todo pudimos lograrlo en apenas dos años”.

“Seguiremos trabajando de manera articulada con la provincia para que Esquel continúe creciendo, con más infraestructura, más trabajo y más oportunidades para nuestros vecinos”, concluyó el intendente.