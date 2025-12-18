Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional

En el marco de la jornada de protesta nacional, la ciudad de Esquel fue escenario de una movilización que congregó a representantes sindicales, partidos políticos y vecinos. La concentración, que inició en la Plaza San Martín y recorrió las calles céntricas, tuvo como eje central el rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.⁣

⁣

Emanuel Alarcón, Secretario General Adjunto de la CGT Noroeste de Chubut, destacó la importancia de la unidad lograda en la región. "Partidos políticos, vecinos de Esquel y Trevelin también que se han sumado acá, a esta lucha que no termina en el día de hoy, esto recién es un paso más en esta trinchera de la lucha por los derechos", afirmó.



Alarcón calificó la iniciativa oficial como una "reforma súper clandestina" y advirtió que el objetivo es que los trabajadores vuelvan "a ser la colonia que fuimos hace 100 años". Resaltó la presencia conjunta de ATE, ATECH, las dos CTA y la CGT en lo que definió como una "fotografía" de unidad necesaria.⁣

⁣

Por su parte, Jonathan Díaz, delegado de ATE Esquel, manifestó su repudio rotundo al proyecto, señalando que representa un retroceso histórico. "Políticamente también están queriendo hacer que la gente sea devuelta a la pelea entre federales y unitarios y eso es una vergüenza", sostuvo. Díaz también dirigió sus críticas hacia el ámbito provincial, denunciando la falta de convocatoria a paritarias y mesas técnicas.



Asimismo, alertó sobre la situación de los trabajadores monotributistas en sectores como educación y familia, advirtiendo que la reforma los abarca a todos y pone en riesgo sus condiciones laborales. "Pedimos el pase a planta ya de todos los compañeros precarizados", enfatizó.⁣

⁣

Desde el sector de la construcción, Agustín Conturso, Secretario General de UOCRA Esquel, agradeció la participación masiva y llamó a no bajar los brazos. "Este gobierno no es que viene contra los gremios como dicen, viene contra todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro territorio", denunció con indignación.



Conturso remarcó que la resistencia continuará sin interrupciones: "hoy estamos 18 de diciembre y vamos a seguir en febrero y vamos a seguir en enero y vamos a seguir todo el año, todos los años que sean necesarios para que esta lucha sea escuchada hoy y siempre".⁣

⁣

La movilización concluyó con un llamado general a mantener el trabajo "codo a codo" entre las agrupaciones y los vecinos para frenar lo que los dirigentes consideran una vulneración de los derechos conquistados en la calle tras décadas de lucha sindical.



T.B