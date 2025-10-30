El ISET N°815 retoma sus clases presenciales tras la instalación de las nuevas calderas

En la tarde de ayer, el Instituto Superior de Educación Técnica N° 815 informó a la comunidad el regreso de las clases presenciales a la sede Esquel.



Este miércoles "quedaron instaladas y en pleno funcionamiento las dos nuevas calderas en nuestro edificio de la Avenida Holdich 1051", expresaron en sus redes sociales, donde también mantenían al tanto al cuerpo estudiantil de la situación, con memes incluidos.



"Se cierra así una etapa muy difícil que comenzó en noviembre de 2024, cuando perdimos la calefacción en gran parte de la sede Esquel", detallaron en el nuevo comunicado.

Después de cuatro semanas de obra, confirmaron que se restablece la presencialidad plena para todas las tecnicaturas en la sede Esquel.



Desde sus vías institucionales remarcaron también "la paciencia y el enorme esfuerzo de nuestros/as estudiantes, docentes y personal durante todo este tiempo".

Y en estas semanas de reparación, hubo otros edificios que colaboraron con la continuidad de las clases: "Un agradecimiento especial también a todas las instituciones de la comunidad que solidariamente nos abrieron sus puertas durante la contingencia".



