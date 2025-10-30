13°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
30 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El ISET N°815 retoma sus clases presenciales tras la instalación de las nuevas calderas

Después de cuatro semanas de obra, confirmaron que se restablece la presencialidad plena para todas las tecnicaturas en la sede Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la tarde de ayer, el Instituto Superior de Educación Técnica N° 815 informó a la comunidad el regreso de las clases presenciales a la sede Esquel.

Este miércoles "quedaron instaladas y en pleno funcionamiento las dos nuevas calderas en nuestro edificio de la Avenida Holdich 1051", expresaron en sus redes sociales, donde también mantenían al tanto al cuerpo estudiantil de la situación, con memes incluidos.

"Se cierra así una etapa muy difícil que comenzó en noviembre de 2024, cuando perdimos la calefacción en gran parte de la sede Esquel", detallaron en el nuevo comunicado.

 

Después de cuatro semanas de obra, confirmaron que se restablece la presencialidad plena para todas las tecnicaturas en la sede Esquel.

 


Desde sus vías institucionales remarcaron también "la paciencia y el enorme esfuerzo de nuestros/as estudiantes, docentes y personal durante todo este tiempo".

 

Y en estas semanas de reparación, hubo otros edificios que colaboraron con la continuidad de las clases: "Un agradecimiento especial también a todas las instituciones de la comunidad que solidariamente nos abrieron sus puertas durante la contingencia".
 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Tala ilegal en Corcovado: el denunciado continúa pese a la denuncia penal
3
 Atención Esquel: mañana jueves habrá un corte de luz
4
 Condenan a un hombre por usar un cinturón para golpear a su hijo de 10 años en Esquel
5
 QEPD Benito Jaramillo
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -